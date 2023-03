FOTO: Ukradla avto, ga oskubila in zažgala

2.3.2023 | 12:10

Foto: PGE Krško

S fotografijami smo že poročali o zažganem avtomobilu, ki so ga krški gasilci včeraj zjutraj gasili na travniku pri naselju Drnovo. S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti, ugotovili so namreč, da je zagorel osebni avtomobil, ki so ga ponoči ukradli z dvorišča stanovanjske hiše v Drnovem. Že v dopoldanskih urah so prijeli 26-letnega in 21-letnega storilca z območja Krškega in ju pridržali. Ugotovili so, da sta ponoči razbila steklo na avtomobilu, v notranjosti našla ključe vozila in se odpeljala. Pri Drnovem sta iz avta ukradla več delov in opreme, potem pa avtomobil zažgala.

Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Odklonil strokovni pregled

Policisti PP Sevnica so bili včeraj nekaj po 18.30 obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi pri Blanci vozil zelo počasi in oviral ostale udeležence v prometu. 65-letnega voznika so izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sin iz nočne more

Šentjernejski policisti so posredovali zaradi nasilja v družini na območju PP Šentjernej. Ugotovili so, da je 35-letni moški nasilen do svojih staršev, izsiljeval ju je, ustrahoval in spravljal v podrejen položaj. Zaščitili so žrtvi in odvzeli prostost nasilnežu, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi istih dejanj. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtev, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovanega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.

Vlomi in tatvine

Med 28. 2. in 1. 3. je z delovišča v Velikih Brusnicah nekdo u kradel opažne elemente. Izvajalec del ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4000 evrov.

V naselju Drska v Novem mestu je v noči na sredo nekdo skozi vrata poskušal vlomiti v poslovne prostore.To mu sicer ni uspelo, zaradi poškodbe vrat pa je nastalo za okoli 1500 evrov škode.

Prijeli tihotapca in tujce

Med kontrolo prometa na območju Čateža ob Savi so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila Volswagen golf. Državljan Ukrajine je v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so pred tem na nedovoljen način prestopile državno mejo. 36-letnemu državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljankami Turčije še potekajo.

Policisti sopoleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče)) izsledili in prijeli šest državljanov Rusije, pet državljanov Maroka, pet državljanov Kube, štiri Državljane Pakistana, državljana Šrilanke in državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 47. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

