Preiskava najdbe trupla dojenčka končana, mama osumljena detomora

2.3.2023 | 14:10

Deponija Špaja dolina se nahaja med Grosupljem in Višnjo Goro. (Foto: arhiv; JKP Grosuplje)

Ljubljana/Grosuplje - 19. novembra lani so delavci na sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina v bližini Grosupljega našli truplo novorojenčka. Preiskava je zdaj zaključena.

Goran Novak iz oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana je povedal, da so po ogledu kraja, opravljeni obdukciji in nadaljnjih preiskavah potrdili, da je šlo za kaznivo dejanje detomora. Otrok, v tem primeru fantek, je bil rojen živ, mati, njeno identiteto so tudi s pomočjo občanov odkrili med preiskavo, pa ga je pustila med smetmi na deponiji Špaja dolina.

Policisti so konec februarja kazensko ovadili 30-letno mamo pokojnega dojenčka, ki je doma iz območja Grosupljega. Ovadena ni v priporu, saj za to ni bilo razlogov.

O detomoru govorimo, ko je za smrt otroka odgovorna mati, neposredno med porodom ali takoj po porodu, in ne gre za mrtvorojenega otroka. Zagrožena kazen za detomor je zapor do treh let.

G. G.