Bobri ogrožajo že cesto in mostiček

3.3.2023 | 10:00

Bobri se hranijo izključno z rastlinsko hrano, pozimi pa se lotijo tudi podiranja dreves, da pridejo do lubja, ki ga jedo. (Foto: Miha Krofel)

Damjan Cvetan in Ignac Štimfelj na vse bolj nevarni cesti oz. mostičku prek potoka Toplica.

Ignac Štimfelj pod svojo domačijo, na kateri so mu bobri na hribu uničili ogromno dreves, tudi sadja.

Ignac Štimfelj

Pod cesto so bobri naredili jez na Toplici.

Šmarješke Toplice - Bober je naš največji glodavec, zaščitena živalska vrsta rečnih ekosistemov, ki s podiranjem vegetacije za gradnjo jezov in z erodiranjem brežin povečuje naravno pestrost habitatov.

Tako bi bobre predstavili naravoslovci. Čisto kaj drugega bi o njih povedali kmetje in lastniki, ki imajo svoje njive in nepremičnine ob potokih in rekah, kjer bobri, ki so se v zadnjem času pri nas zelo namnožili, domujejo in povzročajo škodo: podirajo drevesa, gradijo jezove in zadržujejo vodo, zaradi česar se udirajo brežine in tudi ceste. Vse bolj je aktualno vprašanje, kako sobivati z njimi.

Krajani Šmarjeških Toplic zaskrbljeni

Krajani Šmarjeških Toplic oz. Zgornjih Toplic, kot rečejo naselju, se že dve leti ukvarjajo s težavami zaradi bobrov v potoku Toplica pod vasjo. Bobrov je vse več, kar se vidi po vse več podrtih drevesih ob potoku in na obrežju, že nekaj časa pa je v nevarnosti celo cesta oz. mostiček prek potoka, ki vodi do njihovih domov. Družina bobrov je namreč ob bobrišču kakih 50 metrov pred mostom zgradila jez, visok okoli 80 centimetrov, za katerim se ustvarja akumulacija, ki delno zaliva tudi prepust pod lokalno cesto.

Kot pove krajan Šmarjeških Toplic Damjan Cvetan, tudi občinski svetnik, voda spodjeda cesto oz. brežino, cevi so zadelane z raznim materialom in problematika postaja resna. O teh težavah so lani obvestili občino Šmarješke Toplice. Župan in podžupan, Marjan Hribar in Franc Anderlič, sta si stanje na terenu ogledala in pomoč so začeli iskati pri raznih ustanovah.

Delavci CGP Novo mesto so cesto zavarovali z opozorilnimi znaki in jez odstranili. A rešitev je bila kratkega veka. »Že naslednje jutro so bobri začeli nanašati nove palice in čez teden ali dva je bil postavljen nov velik jez. Pretok vode je spet slab, skratka, treba je najti neko dolgoročno rešitev, saj nas vse skrbi, kaj se bo zgodilo ob takem nadaljevanju,« pove župan Marjan Hribar.

Štimfelj oškodovan: drevesa podprta, ribnika ni več

Rezultate dela bobrov že dlje časa zaskrbljeno opazuje Ignac Štimfelj, ki ima domačijo prav nad potokom v Šmarjeških Toplicah, blizu problematičnega jezu. Bobri so mu povzročili veliko škode.

»Z ženo sva pred dvajsetimi leti na bližnji travnik pod hišo nasadila okoli sto mladih javorov in sto jesenov. Od njih jih je ostalo mogoče deset odstotkov, vse drugo pa so uničili bobri. Debla so preglodana in podrta, v glavnem smo jih pospravili za drva, čeprav so bila mišljena za prodajo,« pripoveduje Štimfelj in omeni še ničkoliko uničenih jabolk in drugega sadja ter škodo z manjšim ribnikom pod hišo, v katerem so gojili okoli sto postrvi. Ni jih več, ves spodnji del je bil namreč poplavljen in tako bo verjetno še večkrat. »Skratka, ob deževju imamo tu Ljubljansko barje.«

Zaščita za krajane vprašljiva

Sogovornika, ki vesta, da so bobri problem še marsikje po Dolenjskem in v Posavju, razmišljata, da če so nekoč obstajali razlogi, da so postali zaščiteni, mogoče zdaj ni več tako. Seljenje bobrov ob potokih – takšnih rešitev se menda marsikje poslužujejo – tudi niso prava pot, »saj se tako le prenašajo problemi nekam drugam,« menita.

Več o bobrih, njihovi razširitvi in težavah zaradi tega, kaj poreče naravovarstvenik Andrej Hudoklin, vodja odseka za gozdne živali in lovstvo Marjan Kumelj na novoemški enoti Zavoda za gozdove,. Kaj menijo na Direkciji RS za vode, pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

