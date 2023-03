S priznanji so se jim zahvalili za požrtvovalno delo

3.3.2023 | 08:10

Prejemniki priznanj civilne zaščite na včerajšnji slovesnosti v Brežicah. (Foto: M. L.)

Brežice - V počastitev 1. marca, dneva Civilne zaščite, sta občina Brežice in brežiška izpostava uprave za zaščito in reševanje včeraj organizirali v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice osrednjo regijsko slovesnost, na kateri so podelili posameznikom in društvom priznanja Civilne zaščite.

Slavnostna govornica je bila Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje pri upravi za zaščito in reševanje.

Bronasti znak civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so prejeli predsednik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč, operativni gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa Damjan Luzar in prostovoljni gasilec in predsednik nadzornega odbora ter častni predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen Jože Jankovič.

Srebrni znak civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so podelili predsedniku Gasilske zveze Sevnica Vincencu Knezu.

Prostovoljnim gasilskim društvom, ki letos praznujejo okrogle obletnice, so podelili priznanja. Tako sta prejeli PGD Krška vas in Raka za 100 let delovanja srebrni znak, PGD Cerklje ob Krki za 120 let zlati znak ter PGD Brestanica in Bizeljsko za 130 let in PGD Loka za 140 let delovanja plaketo.

Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, je prejela srebrni znak, Mihael Boranič, dolgoletni gasilec in nekdanji večletni predsednik Gasilske zveze Brežice, je dobil plaketo. Oba sta se udeležila včerajšnje slovesnosti, priznanji pa so jima podelili že na državni slovesnosti na Brdu pri Kranju.

Na včerajšnji podelitvi je v imenu prejemnikov priznanj spregovorila Cvetka Tomin.

Slovesnost, ki jo je povezovala Anja Urek, so z glasbo obogatili učenci in učitelji Glasbene šole Brežice.

M. L.

