FOTO: Trk v križišču pri Krki

3.3.2023 | 07:00

Trčenje v Ločni, v križišču pri Krki (Obe fotografiji: FB PKD)

Včeraj ob 18.41 sta na križišču Seidlove in Andrijaničeve ceste v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Pavlove vasi, Pišec - predel "Čereje" in dela Dednje vasi, da bo danes med 8.00 in 14.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Uporabnikom pitne vode iz Velikega Obreža - Gmajna pa sporočajo, da bo dobava vode motena med 8.00 in 11.00 uro - zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2. CVIBLJE;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL, izvod 2. NNO DOBINDOL OD KRIŽIŠČA LEVO;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE, izvod 3. SUŠICE PROTI URŠ.S.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK;

- od 12:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE, izvod 3. GOR. KAMENJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 7:45 in 14:15, na območju TP Svrževo, Breško, Požarče in Zakal ter med 8:00 in 14:00 na območju TP Stara gora Mirna 1, nizkonapetostno omrežje – Stara gora.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Hinje, Podboršt, Murnice in Gorenji Leskovec danes med 7:45 in 14:15 uro, na območju TP Breg Dobje predvidoma med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Žadovinek hlevi, nizkonapetostno omrežje – Hlevi-stara TP med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.