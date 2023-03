Pomoč mladim pri obnovi ali gradnji stanovanj

3.3.2023 | 09:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta. Tako nadaljuje podporo mladim do 35. leta starosti, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko.



Občina bo, kot sporočajo z rotovža, upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa bo subvencijo povečala za 25 odstotkov za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1500 evrov).

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novega stanovanja do porabe proračunskih sredstev za leto 2023 oziroma najkasneje do 30. novembra 2023. Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani občine.

M. K.