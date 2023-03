Niso umrli zaradi posledic prometnih nesreč

V ponedeljek, 16. januarja, je najhuje snežilo ravno v času jutranjih prometnih konic. Ves dan smo poročali o prometnih zastojih, zgodili sta se tudi dve prometni nesreči s smrtnim izidom. Kot pristojni poročajo danes, sta šoferja očitno umrla zaradi zdravstvenih težav in ne zaradi posledic nesreč ... (Foto: arhiv omenjenega dne; FB PKD)

Tudi nesrečo pokojnega voznika tovornjaka na Karteljevem so ujeli člani FB PKD. (ahiv)

Na Policijski upravi Novo mesto danes dodatno pojasnjujejo tri prometne nesreče, v katerih so decembra oz. januarja umrli trije vozniki osebnih avtomobilov - v vseh treh primerih so ugotovili, da so udeleženci umrli zaradi nenadnega posabšanja zdravstvenega stanja in bili posledično vpleteni v prometne nesreče.

Dve nesreči s smrtnim izidoma sta se zgodili v hudem sneženju letošnjega 16. januarja. Na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju je pri izvozu za Novo mesto voznik tovornega vozila trčil v varovalno ograjo. Posredovali so reševalci, ki so ugotovili, da je voznik umrl na kraju nesreče. V Škrjančah pri Novem mestu pa je istega dne 45-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, z vozilom obstal v jarku in prav tako umrl na kraju nesreče.

7. decembra lani pa se je zgodila prometna nesreča na avtocesti, v smeri proti Obrežju, pri počivališču Zaloke, kjer je 62-letni voznik osebnega avtomobila na pospeševalnem pasu silovito trčil v zadnji del tovornega vozila. Voznik osebnega avtomobila je umrl na kraju nesreče.

V vseh treh primerih so bile opravljene obdukcije in ugotovljeno je bilo, kot omenjeno, da vozniki niso umrli zaradi posledic nesreč, pač pa je bila smrt posledica poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja.

Na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto so tako v letu 2022 obravnavali osem prometnih nesreč, v katerih je umrlo devet ljudi, letos pa na naših cestah ni bilo smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč, ob tem v današnjem poročilu dodajajo na PU Novo mesto.

Nesreča v Ločni zaradi izsiljevanja prednosti

Sinočnja nesreča v ločenskem križišču (Foto: PKD)

Sinoči nekaj pred 19. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil v križišču v novomeški Ločni. Na PU danes pojasnjujejo, da jo je zakrivil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je v križišču odvzel prednost 37-letni voznici. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Pijano odpeljali iz lokala

Nekaj pred 19. uro so brežiške policiste poklicali na pomoč iz lokala v Globokem, kjer se je ženska pod vplivom alkohola nedostojno vedla do osebja in zahtevala, da ji postrežejo z alkoholno pijačo. 41-letna kršiteljica se tudi po prihodu policistov ni pomirila in ni upoštevala ukazov, zato so ji odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru ji bodo izdali plačilni nalog.

Vlomili v delavnico

V naselju Boršt na območju PP Brežice je nekdo skozi vrata vlomil v prostore delavnice in ukradel varilni stroj, električni podaljšek in akumulator. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Hrvata zasačili pri prevozu migrantov

Brežiški policisti so včeraj na območju Jesenic pri Brežicah ujeli 35-letnega Hrvata, ki je v osebnem avtomobilu prevažal štiri Ruse, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo. Kazensko ga bodo ovadili.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 11 državljanov Kube, devet državljanov Maroka, šest državljanov Pakistana, šest državljanov Rusije, tri državljane Šrilanke, državljana Alžirije, državljana Afganistana in državljana Malija.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 160 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in šest nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v Brežicah kršiteljico pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov meje.

