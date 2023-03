Gen energija vrnila premostitvene kredite s poroštvom države

3.3.2023 | 10:40

Foto: arhiv; GEN energija

Krško - Družba Gen energija je vrnila zadnji, 10 milijonov evrov vreden obrok kratkoročnih kreditov, ki jih je pridobila novembra lani v skupni višini 100 milijonov evrov in so bili zavarovani z državnim poroštvom. Namenjeni so bili premoščanju likvidnostnih obremenitev, povezanih z nakupi nadomestne električne energije v času remonta Neka.

"Vse dejavnosti v Skupini Gen potekajo uspešno in družbe poslujejo stabilno," so sporočili iz družbe, ki skupaj z Nuklearno elektrarno Krško (Nek), Savskimi elektrarnami Ljubljana (SEL), Hidroelektrarnami na Spodnji Savi (HESS) in Termoelektrarno Brestanica (TEB) oblikuje Skupino Gen.

Po uspešno izvedenem remontu Neka so vse hidroelektrarne družb HESS in SEL ter plinska termoelektrarna TEB v odlični kondiciji ter s stabilnim in zanesljivim obratovanjem predstavljajo trden temelj za uspešno poslovanje skupine. Zanesljivo in nemoteno potekajo tudi vse dobave energentov pod okriljem družbe GEN-I, so dodali.

Za Gen energijo je bil lansko jesen ob veliki volatilnosti na veleprodajnem trgu izziv zagotoviti dovolj likvidnosti za pokritje poslov. Zato je družba na podlagi poroštvenega zakona, po katerem je država za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriko in plinom družbam Gen energija, Holding Slovenske elektrarne in Geoplin zagotovila do skupno 1,6 milijarde evrov poroštva za dostop do likvidnosti za trgovanje z elektriko in nakup plina izven EU, najela kratkoročno posojilo v višini 100 milijonov evrov.

STA; M. K.