Spet skupaj praznovali rojstni dan Josipa Jurčiča na Lepi literarni poti

3.3.2023 | 13:00

Jutri spet vabljeni ... (Foto: arhiv DL)

Višnja Gora - Tradicionalni pohod, ki je vedno na prvo soboto v marcu (letos je to prav 4. marec, Jurčičev rojstni dan), bo v občino Ivančna Gorica privabil na tisoče pohodnikov iz vseh koncev Slovenije, ki se bodo podali že na 29. Pohod po Jurčičevi (Lepi literarni) poti, so prepričani organizatorji. Letošnja Jurčičeva pot, s pričetkom med 7. in 10. uro v starem mestnem jedru Višnje Gore, bo potekala tudi v iskanju gesla naslova Jurčičevega romana. Katerega? Razkrili ga bodo na koncu poti.

Za pohodnike organizatorji pripravljajo več spremljevalnih dejavnosti. Na startu jih bo poleg polža pozdravila kranjska čebela. V mestni hiši bo na ogled razstava ilustracij srbskega prevoda Kozlovske sodbe v Višnji Gori, vse naslovnice njenih prevodov pa si bodo pohodniki lahko ogledali v kavarni Hiše kranjske čebele in se okrepčali z medenim zajtrkom. Aktivnosti na pohodniški poti bodo obarvane z dejavnostmi, ki so oblikovale temelje za nastanek prvega romana.

Tudi letos bodo ob Jurčičevi poti brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti (cerkev sv. Duha na Vrhu nad Polževem, Krška jama, Jurčičeva domačija, …). Jutri bo muzej na prostem Na Muljavi široko odprl svoja vrata za pohodnike. Lahko bodo obiskali rojstno hišo našega prvega slovenskega romanopisca in prisluhnili kamišibaju v Etno zbirki. Na dvorišču domačije pa bodo kreativne aktivnosti popestrile dogajanje ob zaključku Jurčičeve Lepe literarne poti. Pohodniki lahko Jurčičevo pot podaljšajo vse do Krške jame in vasi Krka, kjer je Jurčič obiskoval prvi razred.

Žigosanje bo potekalo na startu v Višnji Gori ter ob poti na Zavrtačah, Polževem, pri Krški jami, na Krki in Muljavi.

S plačano startnino na stojnicah Planinskega društva Polž (5 evrov) bo za pohodnike na Muljavi organiziran avtobusni prevoz za povratek v Višnjo Goro.

Zaključno dogajanje na Jurčičevi domačiji na Muljavi od 10. do 13. ure, ko bo med drugim zaigrala Godba Stična in bo zaigrana miniatura igralcev KD Josipa Jurčiča Muljava.

M. K.