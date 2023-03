Odprli prenovljene prostore Doma starejših občanov

3.3.2023 | 17:50

Foto: Rasto Božič/STA

Valerija Lekić Poljšak

Črnomelj - V Domu starejših občanov v Črnomlju so ob 35-letnici njegovega delovanja danes odprli prenovljene prostore štirih nadstropij t. i. trakta A. Za naložbo, ki je tekla zadnjih osem let, so iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in od države v zadnjem letu dobili skupaj 1,3 milijona evrov, celotna naložba bo stala približno 1,6 milijona evrov.

V vseh osmih letih so sicer za prenovo odšteli skupaj približno štiri milijone evrov, pri čemer so sami pokrili približno 2,7 milijona naložbenih stroškov, je direktorica črnomaljskega Doma starejših občanov Valerija Lekić Poljšak navedla ob robu današnjega odprtja.

Po zadnjih prenovitvenih delih in ob svoji 35-letnici je dom tako v celoti prenovljen. Vse sobe imajo lastne sanitarije, v domu pa imajo po prenovi le še enoposteljne in dvoposteljne sobe, je dodala.

V štirih nadstropjih omenjenega stavbnega krila A so prenovili 32 sob za skupaj 56 stanovalcev in skupne prostore. Prenovljene arhitekturne prvine pa stanovalcem omogočajo kakovostno, prijazno in varnejše bivanje. S prenovo so za zaposlene v domu uredili tudi varno delovno okolje.

S svojim denarjem so še lani v celoti prenovili pralnico. Prenovili so tudi vse tamkajšnje napeljave in ta delovni prostor preuredili skladno z novo postavitvijo popolnoma nove in sodobne delovne opreme. Črnomaljski dom starejših ima zdaj najsodobnejšo pralnico, ob 35-letnici delovanja doma pa so izdali še priložnostni zbornik.

Sobe zasedene, osebja dovolj

V Domu starejših občanov Črnomelj imajo zdaj na voljo 160 sob. Vse so zasedene, dom pa s svojo zmogljivostjo zadošča potrebam mesta. Zaposlenih imajo nekaj manj kot sto ljudi, pomanjkanja osebja pa še ne čutijo, je dejala.

Med načrti je direktorica opozorila na gradnjo dodatnih zmogljivosti, s katerimi nameravajo zadostiti širšemu povpraševanju po tovrstnih in še kakovostnejših storitvah za celotno območje črnomaljske upravne enote.

V prihodnjih letih bi sicer radi po najsodobnejših strokovnih smernicah zgradili novo enoto oz. prizidek s 24 enoposteljnimi posteljami, kjer bi izvajali poseben program institucionalnega varstva starejših. Glede tega zaradi visokih naložbenih stroškov računajo na državno in občinsko denarno podporo. Naložba naj bi terjala približno pet milijonov evrov, prinesla pa bi tudi nekaj dodatnih delovnih mest.

Če bodo uspešni na razpisu za državna sredstva, bi morali omenjeno naložbo končati do konca junija 2026. Projekt so sicer že izdelali, pred tednom dni pa so ga predstavil pristojnemu ministrstvu, je še povedala Lekić Poljšakova.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Direktorica črnomaljskega Doma starejših občanov Valerija Lekić Poljšak o prenovi Direktorica črnomaljskega Doma starejših občanov Valerija Lekić Poljšak o prenovi