FOTO: Po trčenju se je prevrnila prikolica z vozilom; potniški vlak na prehodu trčil v avtomobil

3.3.2023 | 18:35

Pred izvozom Kronovo se je na AC po nesreči takoj nabrala kolona čakajočih vozil. (Vse fotografije: FB PKD)

Popoldne ob 15.50 se je na avtocesti Ljubljana - Obrežje, pred izvozom Kronovo, voznik z osebnim vozilom zaletel v kombinirano vozilo s prikolico, na kateri je bilo naloženo osebno vozilo. Pri trčenju se je prikolica z vozilom prevrnila. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so pregledali udeležence prometne nesreče. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in prevrnjeno vozilo postavili na kolesa. Na kraju so posredovali tudi delavci DARS-a in policisti.

Potniški vlak na prehodu trčil v avtomobil

Ob 13.09 je na nezavarovanem železniškem prehodu v naselju Zgornja Draga, občina Ivančna Gorica, vlak trčil v osebno vozilo. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj, odklopili akumulator in poškodovanega voznika rešili iz avta.

Potnikom so pomagali pri izstopu z vlaka ter zavarovali kraj pristanka vojaškega helikopterja, s katerim so poškodovanca odpeljali v UKC Ljubljana.

M. K.