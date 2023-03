FOTO: Nogometaši Krke s porazom začeli spomladanski del

4.3.2023 | 09:30

Edi Horvat je zadel v 87. minuti.

Novo mesto - Nogometaši Krke niso najbolje začeli spomladanski del državnega prvenstva v 2. SNL. Na igrišču z umetno travo na Portovalu so morali včeraj z 1:2 priznati premoč ravenskemu Fužinarju. Novomeščani so imeli sicer številne priložnosti za zadetek, vendar so bili premalo natančni pri zaključnih strelih, na drugi strani so gostje dvakrat resno ogrozili domača vrata in se obakrat veselili zadetka. Razočaranje domačih nogometašev po tekmi je bilo zato veliko.

Krkaši so prvi zapretili v 15. minuti, ko je z desne strani Kristijan Bleževski v sredini kazenskega prostora lepo našel Josipa Krznarića, ta pa s kakšnih 15 metrov streljal previsoko. Novomeščani so podobno akcijo izpeljali tudi sredi prvega polčasa, ko je Andraž Lipec v končnici napada lepo zaposlil Josipa Majića, povratnika v novomeško ekipo, a hrvaški napadalec ni uspel premagati gostujočega vratarja Denisa Klinarja. Majić je imel pred odmorom še eno priložnost, prav tako se mreža gostov ni zatresla po strelu Edija Horvata, ki je v zimskem prestopnem roku okrepil Krko.

Tudi na začetku drugega polčasa so bili Dolenjci podjetnejši in si pripravili nekaj priložnosti, a zadeti niso uspeli. Kazen je sledila v 52. minuti, ko je za šok na Portovalu poskrbel Németh Barnabás Csongor. To je bil sploh prva prvi strel gostov na domača vrata. Krka je v nadaljevanju močno pritisnila na obrambo Fužinarja, trener Mario Carević je v igro poslal še dva napadalca, Dina Kapitanovića in Domna Žura. Gostje so potrpežljivo čakali na protinapade in pet minut pred koncem izkoristili razredčeno obrambo Krke. Na 2:0 je povišal Chris Cener. Domači so v zaključku le prišli do zadetka, na gol zaostanka je znižal Edi Horvat, kaj več pa jim ni uspelo.

2. SNL, 19. krog:

Krka : Fužinar Vzajemci 1:2 (0:0)

Strelci: 0:1 Nemeth (52.), 0:2 Cener (85.), 1:2 E. Horvat (87.).

Krka: Čadež, Ejup (od 8. Jakopović), Bedek, Majić, Marijanović (od 65. Kapitanović), I. Horvat (od 65. Drk), Lipec (od 73. Žur), Krznarić, E. Horvat, Đapo (od 65. Mešanović), Blaževski.

Ilirija 1911 : Nafta 1903 2:0 (0:0)

Aluminij : Rudar Velenje 2:2 (1:1)

- danes:

Primorje : Kety Emmi&Impol Bistrica

Vitanest Bilje: Beltinci Klima Tratnjek

Roltek Dob : Jadran Dekani

Rogaška : Brinje Grosuplje

- jutri:

Krško: Triglav

