Trimo Trebnje ubranil domačo trdnjavo

4.3.2023 | 08:30

Foto: FB Sviš)

Trebnje - Zasedba Trima Trebnjega je v 17. krogu Lige NLB na lokalnem obračunu sinoči premagala SVIŠ Ivančno Gorico.

V soboto se bo tekmovalno dogajanje v 17. krogu Lige NLB nadaljevalo tudi s tekmami Urbanscape Loka - Krško, Jeruzalem Ormož – Krka in Dobova - Riko Ribnica.

RK TRIMO TREBNJE : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 31:22 (12:11)

Radojković (1), Pipp in Glavaš (2) po 5; Marojević 6, Justin 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: David Didovič (RK Trimo Trebnje)

Rokometaši Trima so pred domačimi gledalci prišli do prepričljive zmage, 15. v tej sezoni, s katero so skočili na vrh državnega prvenstva. S Celjem, ki bo tekmo tega kroga odigral v nedeljo, so izenačeni pri 30 točkah. Rokometaši Sviša pa so zabeležili deveti poraz in z 11 točkami ostajajo deseti.

Gledalci so lahko na začetku dvoboja spremljali zelo izenačen obračun, a videli zelo malo zadetkov. Vse do 15. minute je bil dvoboj izenačen, izid pa 5:5. Nato so se domačini vendarle nekoliko oddaljili in povedli za tri gole po zadetku Matica Antona Pippa (10:7).

Do konca prvega dela so se rokometaši Ivančne Gorice spet približali in ob polčasu zaostajali le za en gol. Toda drugega so izbranci Uroša Zormana začeli eksplozivno in hitro povedli s 15:11.

Dobrih petnajst minut pred koncem so povedli za šest, ko je bil za 21:15 natančen Staš Slatinek Jovičič. Po novem golu Pippa so domačini povedli že za devet (27:18), prednost pa je bila prevelika, da bi se lahko rokometaši Sviša vrnili v tekmo in Trimo je dvoboj varno pripeljal do konca.

S petimi goli so bili pri Trimu najučinkovitejši Mihajlo Radojković, Filip Glavaš in Pipp. Pri Svišu jih je šest dosegel Marko Marojević, ki je bil najboljši strelec dvoboja, pet jih je dodal še Andraž Justin.

V naslednjem krogu Trebanjci odhajajo na težko gostovanje k četrtouvrščeni Riko Ribnici, medtem ko bodo rokometaši Sviša doma gostili Urbanscape Loko.

IZJAVI



Aljoša Čudič, rokometaš Trima Trebnjega: "Lahko rečem, da smo odigrali zanimiv sosedski derbi, le da smo vanj vstopili preveč nervozno, tako pa smo naredili preveč napak v napadu in v obrambi. V drugem polčasu smo se zbrali, odigrali bolj odločno in si priigrali razliko, ki je na koncu bila dovolj velika, da smo tekmo varno pripeljali do zmage."

Andraž Justin, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Mislim, da smo danes prikazali dobro igro, sploh prvi polčas je bil z naše strani zelo dober. Pokazali smo željo, obramba je delovala na najvišjem nivoju, tudi v napadu smo odigrali pametno, kljub temu, da smo tu pa tam naredili kakšno manjšo napako. Na žalost smo v drugem polčasu začeli slabo, ekipa Trima je to izkoristila. Borili smo se do konca, priložnost so na tekmi dobili tudi mlajši igralci in lahko še enkrat poudarim, da smo sviševci in trimovci odigrali odličen sosedski derbi."

* Izidi, 17. krog:

- petek, 3. marec:

Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 33:26 (13:9)

Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 31:22 (12:11)

- sobota, 4. marec:

18.00 Urbanscape Loka - Krško

18.30 LL Grosist Slovan - Maribor Branik

19.00 Dobova - Riko Ribnica

19.00 Jeruzalem Ormož - Krka

- nedelja, 5. marec:

18.00 Koper - Celje Pivovarna Laško

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 17 15 0 2 558:434 30

2. Celje Pivovarna Laško 16 15 0 1 519:428 30

3. Gorenje Velenje 17 14 1 2 537:442 29

4. Riko Ribnica 16 10 1 5 480:463 21

5. Krka 16 10 0 6 476:439 20

6. Slovenj Gradec 17 8 2 7 490:494 18

7. Koper 16 7 2 7 460:428 16

8. Jeruzalem Ormož 16 5 2 9 424:476 12

9. Urbanscape Loka 16 4 3 9 422:465 11

10. Sviš Ivančna Gorica 17 3 5 9 436:500 11

11. LL Grosist Slovan 16 4 2 10 460:494 10

12. Maribor 16 2 3 11 405:451 7

13. Dobova 16 3 1 12 399:466 7

14. Krško 16 2 2 12 415:501 6

STA; M. K.