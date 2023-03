Proti Zlatorogu zatajili v vlogi favorita

4.3.2023 | 09:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 19. krogu Lige Nova KBM doživeli prvi domači poraz v tem tekmovanju. Z Zlatorogom so sinoči izgubili s 76:90 (14:30, 18:22, 24:15, 20:23), a kljub temu ostajajo vodilni na lestvici.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Škrbec (Kranj), Novak (Hruševje).

* Krka: Stergar 10, Cerkvenik 1 (1:2), Stipčević 10 (2:2), Stavrov 2 (2:2), Jurkovič 7 (5:7), Spasojević 17 (2:2), Špan 3 (1:2), Škedelj 9 (1:1), Macura 17 (1:3).

* Zlatorog Laško: Bailey 27 (7:10), Copot 36 (3:4), Miljković 6, Vujasinović 8 (5:5), Pirš 2 (2:2), Samojlović 11.

* Prosti meti: Krka 15:21, Zlatorog Laško 17:21.

* Met za tri točke: Krka 3:18 (Stipčević 2, Spasojević), Zlatorog Laško 9:21 (Copot 5, Bailey 2, Vujasinović, Samojlović).

* Osebne napake: Krka 25, Zlatorog Laško 23.

* Pet osebnih: Smrekar (35.), Spasojević (40.), Stergar (40.).

Košarkarji Zlatoroga so pripravili prvovrstno presenečenje, saj so v Novem mestu zasluženo premagali vodilno Krko z 90:76. Za Laščane, ki so v zadnjo tretjino prvenstva vstopili z zadnjega mesta, sta to izjemno pomembni točki v boju za obstanek v ligi Nova KBM, Krka pa je doživela drugi poraz v prvenstvu ter prvega v DP pred domačimi gledalci.

Krka bo tako kot Helios Suns in GGD šenčur prihodnji teden igrala na turnirju lige Aba 2 v Širokem Brijegu. V dvobojih z Bitolo, Sutjesko in Zlatiborjem si bo skušala izboriti čim ugodnejše izhodišče za zaključni turnir najboljše osmerice, ki bo sredi aprila v Domžalah.

Podatek, da so varovanci trenerja Aleša Pipana sinoči vodili od prve do zadnje minute in da so domači izbranci stratega Gašperja Okorna najbližje prišli v 33. minuti na 62:69, zgovorno priča o prepričljivi zmagi gostov.

Zlatorog je imel v svojih vrstah dva izjemno razpoložena košarkarja. Enaindvajsetletni Jan Copot je postavil rekord sezone v ligi Nova KBM po številu točk in statističnem indeksu. Dosegel je 36 točk (met iz igre 14:25, trojke 5:9) in ujel 14 odbitih žog za indeks 40. Adrio Bailey (met 9:14) je dodal 27 točk, Daniel Vujasinović pa je prispeval 11 podaj in 8 točk.

Krko v 20. krogu 15. marca čaka domači derbi s Helios Suns, Zlatorog pa bo 10. marca gostil Šentjur.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Čestitam Zlatorogu za več kot zasluženo zmago. Nas, milo rečeno, ni bilo na tekmi. O razlogu se bomo morali pogovoriti in razmisliti. Zgleda, da smo v zelo slabi formi, ni pa izgovora, da smo z zadnjeuvrščenim moštvom v ligi pokazali tako predstavo. Razen nekaterih prebliskov je bilo vse slabo, tako v napadu kot v obrambi. Lahko se pogovarjamo o vsem mogočem, o Copotu, Baileyu, skoku v napadu, našemu pristopu. Od prvega do zadnjega si nismo zaslužili pozitivne ocene. Tekmo smo želeli izkoristiti kot pripravo na zadnji turnir 2. ABA lige, ampak prinesla nam je več problemov kot pa odgovorov. Lahko tarnamo in jokamo pa bo še slabše ali pa zavihamo rokave. Nisem trener, ki bi jokal, ampak smo v nekem začaranem krogu, saj nobenega turnirja ne moremo odigrati v polni zasedbi. To je nekoliko depresivno in frustrirajoče, ampak še vedno upam, da, ko bo najbolj potrebno, bomo vsi na voljo. Danes smo izgubili za daljši čas še Cerkvenika. Sedaj si želim le, da si na turnirju, ki prihaja, izborimo mesto med osmerico, pa je povsem vseeno, na kakšen način.«

* Izidi, 19. krog:

- petek, 3. marec:

Helios Suns - LTH Castings 90:84 (22:16, 44:37, 65:64)

GGD Šenčur - Hopsi Polzela 83:68 (20:14, 41:37, 68:45)

Krka - Zlatorog Laško 76:90 (14:30, 32:52, 56:67)

- nedelja, 5. marec:

20.00 Terme Olimia - Šentjur

- ponedeljek, 6. marec:

18.00 Rogaška - Ilirija

* Lestvica:

1. Krka 19 17 2 1629:1362 36

2. Helios Suns 19 16 3 1688:1358 35

3. GGD Šenčur 19 11 8 1482:1408 30

4. Rogaška 18 9 9 1376:1441 27

5. Terme Olimia 18 9 9 1494:1446 27

6. Šentjur 18 8 10 1394:1438 26

7. Ilirija 18 7 11 1445:1492 25

8. Hopsi Polzela 19 6 13 1390:1605 25

9. Zlatorog Laško 19 5 14 1370:1501 24

10. LTH Castings 19 5 14 1412:1629 24

STA; M. K.

