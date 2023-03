Toni še enkrat združil Belokranjce

Pri Veseličevih je bilo tokrat premalo prostora za vse, ki so želeli obujati spomine na Tonija Gašperiča.

Podzemelj - Toni Gašperič je sinoči znova združil Belokranjce. Njemu v spomin se je sinoči v Gostišču Veselič v Podzemlju zgodil 40. Bilo je … Prvih 39 je organiziral in vodil Toni in na teh dogodkih so se Belokranjci spominjali preteklosti, ljudi, ki jih več ni, običajev, ki jih mladi ne poznajo in dogodkov, ki se jih je bilo vredno spomniti. Tokrat je bil tema dogodka on sam, družno pa so ga pripravili Gostišče Veselič, Ljudska knjižnica Metlika in Tonijeva žena Jana ter poimenovali Bilo je … Bil je Toni Gašperič.

Osrednja dvorana Gostišča Veselič je velika, a tokrat je bila precej premajhna. Bila je nabito polna, skoraj pol toliko ljudi, kolikor se jih je stlačilo noter, je ostalo zunaj.

Pravijo, da si je Toni želel, da bi enega izmed dogodkov pripravili tako, da bi določili temo in bi si ljudje podajali mikrofon in bi vsak nekaj povedal o tem. Takrat se ni zgodilo, se je pa zdaj. Verjetno si ni mislil, da se bo ta ideja udejanjila tako, da bo tema on sam, o njem pa bodo govorili njegovi znanci, ki so se z njim srečevali v številnih vlogah, tako kot je v svojem življenju številne vloge imel tudi Toni, ki ni bil le humorist in pisec različnih besedil.

Spomine na Tonija sta obujala tudi naša nekdanja sodelavca novinarja Mirjam Bezek Jakše in Tone Jakše.

Po izobrazbi je bil učitelj in nekdanji novinar Dolenjskega lista Tone Jakše se ga je spomnil še iz časa, ko je v Novem mestu hodil na učiteljišče in sta sodelovala pri gimnazijskem glasilu Stezice. Tonetova žena Mirjam, ki si je pokojnino prav tako kot Tone prislužila na Dolenjskem listu, je bila Tonijeva učenka in se dobro spomni, kako strah jo je bilo, da pri njem česa ne bi znala in bi Toni potem imel kakšno pripombo. Zaradi tega se je še bolj učila, čeprav tudi sicer z učenjem in šolskim znanjem ni imela težav, pozneje pa sta se v življenju velikokrat srečala, ona predvsem v vlogi novinarke, Toni pa v številnih drugih vlogah od urednika tovarniškega časopisa Beti, organizatorja kulturnih prireditev, ravnatelja osnovne šole v Podzemlju pa tudi politika oziroma člana izvršnega sveta metliške občine.

Matjaž Rus, Tonijev nekdanji sodelavec in prijatelj, o njem ve marsikaj, kar ni za javnost.

Spominov na Tonija je bilo ogromno in tistih, ki so svojo zgodbo želeli povedati drugim, tudi ni manjkalo. Venček anekdot je z vprašanjem, kaj neki si o tem misli in kakšne komentarje ima o tem Toni, če jih posluša od tam zgoraj, zaključil Matjaž Rus, ki je med drugim s Tonijem delil pisarno v Beti, pa tudi pozneje sta se v življenju srečevala zelo pogosto.

