Minister Luka Mesec: Prekiniti sklenjen krog revščine

4.3.2023 | 17:00

Minister Luka Mesec: Otroci so največje žrtve dolgotrajnih ločitvenih postopkov. (Foto: M. L.)

Brežice - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je v okviru svoji rednih terenskih obiskov včeraj mudil v Posavju in se sestal s predstavniki socialnega področja, obisk je sklenil z udeležbo na javni tribuni »Minister posluša« v Mestni hiši Brežice.

Kot je dejal, so med obiskom govorili o romski problematiki. Razpravljali so o tem, kako pripraviti romske starše do tega, da bodo njihovi otroci prihajali v šolo in kako po drugi strani poskrbeti, da ne bodo ti otroci v šoli trpeli stigme. Po ministrovih besedah je treba prekiniti sklenjen krog revščine. Minister upa, da bodo premike pri tem dosegli že do naslednjega šolskega leta.

Med obiskom so govorili tudi o zelo dolgih postopkih v zvezi z ločitvami, katerih žrtve so predvsem otroci. »Kako rešiti, da bodo otroci, ki ostanejo brez družin ali pa brez primernega okolja v družini, deležni oskrbe, potem ko v Sloveniji praktično nihče več noče biti rejnik?« je dejal minister.

Minister je obiskal invalidsko podjetje Lumia, pri tem so največ govorili o osebni asistenci, ki je bila tudi glavna točka razprave na omenjeni javni tribuni. Kot je povedal, se je javni izdatek za osebno asistenco zelo povečal, lani je tako dosegel 200 milijonov evrov. Kot je napovedal, bodo sistem osebne asistenco organizirali na novo, vendar primerljivo sedanjemu, tako da bo za ljudi, ki ne morejo samostojno živeti, poskrbljeno ustrezno tudi v bodoče. »Bo pa pri tem treba gledati na javne finance, ker naše možnosti niso neskončne,« je dejal.

M. L.