Jurčičev rojstni dan počastilo več kot 5000 pohodnikov

4.3.2023 | 18:00

Višnja Gora/Muljava - Zimska idila in spomladansko sončno vreme sta na današnjo prvo soboto v marcu v občino Ivančna Gorica privabila več tisoč pohodnikov iz vseh koncev Slovenije, ki so se že 29. podali po Jurčičevi literarni poti. Tudi letos so se pod organizacijo prireditve podpisali Občina Ivančna Gorica, Planinsko društvo Polž Višnja Gora in Zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, skupaj s številnimi lokalnimi društvi in javnimi zavodi iz ivanške občine.



Tradicionalni 29. pohod po Jurčičevi poti, s pričetkom v starem mestnem jedru Višnje Gore, je letos potekal ravno na rojstni dan pisatelja Josipa Jurčiča, ki je bil rojen na današnji dan pred 179. leti. Pohodniki so prve sončne žarke dočakali šele na cilju, potem, ko so prehodili 12 kilometrov dolgo pot med Višnjo Goro in Muljavo, to pot je namreč večkrat prehodil tudi mladi Jurčič v času šolanja. Najbolj vztrajni so pot podaljšali celo do Krške jame na Krki, so sporočili z ivanške občine.

Pohodnike so na letošnji poti čakale številne zanimive spremljevalne dejavnosti, kot je nagradni kviz, medeni zajtrk v edinstveni Hiši kranjske čebele, razstava ilustracij novega srbskega prevoda Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori, delavnice na temo zgodovine knjige na Slovenskem in zaključno dogajanje na Jurčičevi domačiji. Poleg bogate kulinarične ponudbe in ponudbe na stojnicah domače in umetnostne obrti, so organizatorji na ogled odprli pisateljevo rojstno hišo, za najmlajše pa pripravili številne animacije, družabne igre in obisk mini kamišibaj gledališča v izvedbi ivanške knjižnice. Za prešerno vzdušje sta na pohodu skrbela nepogrešljiva Godba Stična in radijski voditelj France Peternel.

Najbolj srečni pohodniki pa so si s sodelovanjem v nagradnem kvizu prislužili tudi bogate Jurčičeve nagrade. Letošnja Jurčičeva pot je namreč minila v iskanju gesla naslova Jurčičevega romana. Iskano geslo Lepa Vida je tudi naslov letošnje predstave, ki jo bodo domači gledališčniki uprizarjali junija v letnem gledališču na Jurčičevi domačiji.

Župan Dušan Strnad je povedal, da je šlo za prvi pokoronski množični pohod, ki se ga je udeležilo več kot 5000 pohodnikov iz vseh koncev Slovenije. V imenu organizatorjev se je zahvalil članom Planinskega društva Polž, ki so poskrbeli, da je bila kljub blatu pot dodobra uhojena in varna. Ostala društva na čelu z Zavodom Prijetno domače Ivančna Gorica in številni prostovoljci, pa so za pohodnike poskrbeli, da so se počutili, tako kot pravi slogan v Ivančni Gorici, »prijetno domače«. Ob zaključku je še povabil na prihodnji, jubilejni 30. Jurčičev pohod, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

