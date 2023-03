Waldorfska šola jeseni končno tudi na Dolenjskem

5.3.2023 | 12:00

Vera Grobelšek, ena izmed začetnic Waldorfskega gibanja v Sloveniji, in Iztok Kordiš, direktor Waldorfske šole Ljubljana (Foto: L. M.)

Veliko časa v waldorfski šoli namenjajo umetniškim vsebinam. (Foto: arhiv WŠ)

Učenci radi krepijo ročne spretnosti. (Foto: arhiv WŠ)

Šmarjeta - V Sloveniji Waldorfska šola deluje trideset let. Tovrstno šolo, pa tudi vrtce, imajo že skoraj po vseh regijah, Dolenjska, Posavje in Bela krajina pa so na zemljevidu waldorfskih ustanov še »bele lise«.

A od jeseni bo drugače. Z novim šolskim letom bodo v Šmarjeti odprli dva razreda Waldorfske šole, za katero vlada veliko zanimanje staršev, ki si za svoje otroke želijo drugačno izobraževanje od javnega institucionaliziranega šolstva.

V Waldorfski šoli namreč učenje poteka po načelih Waldorfske pedagogike, kjer zagovarjajo in upoštevajo celosten pristop v razvoju otroka. Tej šoli pravijo zato tudi šola za glavo, srce in roke. A nikakor ne želijo slišati, da so boljša šola od državne šole, le drugačna, s posebnimi pedagoškimi načeli. Vanjo se lahko vključujejo vsi, ne glede na versko, politično ali kako drugo pripadnost. Razred je svet v malem.

Zanimanje veliko

»Veseli smo, da je iniciativa za našo šolo nastala tudi na dolenjskem koncu in da bo šola jeseni lahko zaživela v Šmarjeti. Zdaj pripravljamo vse potrebno, od vseh formalnih pogojev do programa, zagotavljanja kadra in prostorskih pogojev. K sreči imamo podporo lokalne skupnosti, občine Šmarješke Toplice,« pove Iztok Kordiš, direktor Waldorfske šole Ljubljana, ki je samostojna, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

Po Sloveniji je ustanovljenih že več njenih enot, kar pomeni pet šol, ter še več, devet Waldorfskih vrtcev. V Ljubljani, kjer imajo dve paralelki osnovne šole in vrtec, pa se lahko pohvalijo že tudi z Waldorfsko gimnazijo in glasbeno šolo.

V prostorih nekdanje KZ

Waldorfska šola Dolenjska v Šmarjeti bo delovala v prostorih nekdanje KZ Krka, ki jih je občina pred leti kupila ter jih bo zdaj dala v najem. Stavbo bo treba seveda preurediti in primerno opremiti, lokacija sredi občinskega središča pa je več kot prava, meni Kordiš.

Šmarješki župan Marjan Hribar

Tudi župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki je naklonjen tej novosti, potrdi, da je občina zelo zainteresirana za ustanovitev in delovanje Waldorfske šole v Šmarjeti, in da bodo jeseni tu urejeni primerni prostor za začetek, »glede nadaljevanja pa še iščemo najbolj optimalno rešitev.«

Ni nepomembno, da se bo šola tu lahko širila, saj bodo začeli z dvema oddelkoma, »naša želja pa je, da se seveda iz leta v leto razvijamo, skratka vzpostavitev devetletke in tudi vrtca, ki je nujen za rast šole,« pravi Kordiš. Zanimanje je veliko, zdaj imajo 27 interesentov s širšega dolenjskega konca, pa tudi iz Posavja prihajajo. Dobrodošli so seveda še otroci iz bližnje in daljne okolice. V Waldorfski vrtec oziroma šolo sprejemajo otroke različne starosti, čeprav menijo, da je seveda bolje, da je otrok ob vstopu čim mlajši.

Učitelje že izobražujejo

"Stara in nova moč" Waldorfske šole (od leve proti desni): Katja Janškovec, Vera Grobelšek, Iztok Kordiš, Barbara Lobe, Maja Lampe in Matej Murgelj.

Za začatek bosta v Šmarjeti delovala dva oddelka osnovne šole, v prihodnosti pa želijo 9-letko in ter vrtec. (Foto: arhiv WŠ)

Zaenkrat bodo v Šmarjeti potrebovali tri učitelje, kasneje seveda več in misliti morajo za naprej. Zato pridno izobražujejo svoj kader in zainteresirani so še dobrodošli.

Trenutno se jih z našega območja specializira sedem, med drugim tudi Katja Janškovec, Barbara Lobe in Marjeta Colarič. Ob našem srečanju so povedale, da komaj čakajo novih izzivov. Na dolenjskem koncu se je pač našla skupina staršev, ki za svoje otroke želi nekaj drugačnega in meni, da je to Waldorfska šola.

»Za poučevanje in delo v Waldorfski ustanovi potrebujemo ljudi s fakultetno izobrazbo katere koli smeri, ni nujno pedagoške, nato pa sledi še triletna specializacija. Zaželjeno je, da poučujejo ljudje različnih profilov, od ekonomistov, oblikovalcev, inženirjev, itd., saj vsak prinaša druga znanja, pogled na življenje, izkušnje… in vse to v naše vrtce in šole prinaša nekaj novega, svežega, drugačnega,« pripoveduje Vera Grobelšek, ena od začetnic Waldorfskega gibanja v Sloveniji.

Več o poučevanju v Waldorfski šoli, ki je dosti drugačna, kjer se že od začetka otroci učijo dva tuja jezika, kjer ni ocenjevanja s številkami, kjer dolgo ni domačih nalog, itd., pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj