Derbi v Mariboru aktualnim državnim prvakom

5.3.2023 | 09:00

ŠD SU : Maribor

V 14. krogu 1. SNTL za moške je ŠD SU v gosteh premagal Maribor s 4:1. Brez izgubljenega niza je do zmage v gosteh prišla Savinja I, Inter Diskont I pa je bil doma s 4:1 boljši od Keme Murexina I. V boju za obstanek, je Krka s 4:0 premagala Vesno I, Mengeš I pa Kajuh Slovan s 4:2. Vodilni Kajuh-Slovan je v 1. SNTL za ženske s 4:1 slavil v Logatcu, Arrigoni je bil doma s 4:3 boljši od Letrike, medtem ko je Kema Murexin na Ravnah bila s 4:3 boljša od Inter Diskonta.

Novomeški ŠD SU je na dobri poti, da redni del državnega prvenstva konča na prvem mestu, saj so do dveh točk prišli tudi na težkem gostovanju v Mariboru. Za domačo ekipo je bil uspešen le Gregor Komac, medtem ko je Uroš Slatinšek spet dobil dva posamična dvoboja, eno zmago je prispeval tudi njegov brat Jure, najboljši igralec novomeške ekipe, ki je tudi njen trener, pa je bil uspešen tudi v dvojicah z Jožkom Omerzelom.

Bolj napeto bo v boju za drugo mesto, v katerem so po zmagi nad Pucončani in porazu Mariborčanov zdaj v najboljšem položaju Ravenčani. Brez izgubljenega niza je dve posamični zmagi za domačo ekipo prispeval Mitja Horvat, ki je z Darkom Jamškom slavil tudi v dvojicah, do pomembne zmage pa je prišel še Andrej Bač. Za goste iz Puconcev se je veselil le Damjan Zelko.

V igri za končnico je ostala Savinja I, ki je v prejšnjem krogu doma premagala Inter Diskont, tokrat pa so v gosteh bili boljši od Velenjčanov. Jaka Golavšek, Brin Vovk Petrovski in Patrik Rosc so dobili svoje posamične dvoboje, v dvojicah pa sta do zmage prišla še Golavšek in Vovk Petrovski.

Dobre volje so bili po 14. krogu tudi v taboru Krke I in Mengša I, ki so vse bližje obstanku v ligi. Predvsem to velja za Mengšane, ki so včeraj dopoldne v zaostali tekmi 13. kroga izgubili proti Vesni I s 3:4, toda v popoldanski tekmi so s 4:2 premagali Kajuh-Slovan. Do dveh zmag sta prišla Andraž Avbelj in Klemen Jazbič, za goste je enkrat zmagal Andraž Novak, ki se je zmage veselil še v dvojicah z Borom Brodnjakom. Še lažje so do dveh točk prišli krkaši, ki so Založanom in Velenjčanom pobegnili za štiri točke. Proti Vesni so zmagali Matej Mamut, Denis Pintar in Aljaž Šmaljcelj ter dvojica Mamut in Šmaljcelj.

M. Š.