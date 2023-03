Odbojkarji Krke za konec rednega dela s porazom proti Šoštanju

Novo mesto - Sinoči sta se v dvorani Marof v zadnjem krogu rednega dela 1.B DOL pomerili vodilni ekipi Krka in Šoštanj Topolšica. Medtem ko so si krkaši že predčasno zagotovili prvo mesto, pa so gostje iskali še eno točko, s tem potrditev drugega mesta in uvrstitev v kvalifikacije za 1. A ligo. Visoko motivirani so si tako prislužili zmago v petih nizih.

ATHOS Kostanjevica je sinoči doma s 3:2 izgubila s SIP Šempetrom, KekOOprema Žužemberk pa je z 1:3 klonila v Črnučah.



V dvoboju prvouvrščenih ekip 1.B lige sta se v dvorani Marof pomerila Krka in Šoštanj Topolšica. Krkaši so naleteli na visoko motivirane goste, ki so v Novo mesto pripotovali z željo po uvrstitvi v kvalifikacije za prvo ligo, za kar so potrebovali vsaj točko, na koncu pa so osvojili dve. Šoštanjčane je do zmage popeljal Robida (14 točk), pri domačih pa je bil najbolj razpoložen Pušnik (18). Krko so boljšega rezultata stale neizsiljene napake, kar so gosti znali unovčiti.

1B. DOL, 21. krog

Krka - Šoštanj Topolšica

2:3 (-23, 24, 23, -23, -8)

Dvorana Marof, Novo mesto, 4. marec 2023. Sodnika: Rozman Katjuša, Perčič Dejan. Obiskovalcev: 100.

Krka: Hafner, Erpič, Kosmina 1, Borin (L), Kožar, Pulko 5, Lavrič 9, Hvala 13, Lindič 10, Pušnik 18, Hardt 13, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Šoštanj Topolšica: Boshkov 2, Herodež 2, Robida 14, Kugovnič (L), Frankovič, Mori 11, Stojanov 3, Lokvenec, Koren 7, Cenič 9. Trener: Dean Stojanov.

Odbojkarji Šoštanja so v tekmo vstopili z vidno željo po točki in to se je hitro odrazilo tudi na parketu. Po asu Morija so povedli s 7:4. Domači odbojkarji so nato uspeli vzpostaviti ravnovesje in izenačena predstava se je nadaljevala vse do končnice niza. Bolje so jo odprli gostujoči odbojkarji. Domači trener Rojc je pri zaostanku s 17:19 vzel polminutni odmor, zatem pa na servis poslal Hvalo. Ta se je izkazal z asom in Krko približal na točko zaostanka. Gosti so z blokom Robide in uspešnim napadom Morija znova pobegnili na 3 točke prednosti. Po novem odmoru domačih so Šoštanjčani storili dve napaki in nasprotnikom dopustili povratek. Krko je v igri za trenutek z dobrim napadom zadržal Hardt, a gostujoči odbojkarji so z uspešnim napadom Morija izkoristili drugo zaključno žogo za minimalno zmago v prvem nizu (23:25).

Tudi drugi niz je bil izjemno izenačen in zmagovalca je podala šele končnica. V to so domači vstopili tudi s Pulkom in Hafnerjem namesto Hardta in Kožarja. Gostujoči podajalec Stojanov je z zvito potezo goste povedel na točko prednosti (21:22). Domačine je v naslednji akciji z izvrstnim blokom dvignil Hvala, ki je že sredi niza sicer menjal Kosmino. Sledil je uspešen napad Robide, s podobno mero pa je hitro vrnil Lavrič. Prvo zaključno žogo gostom je priigral Mori, to pa je bilo še zadnje vodstvo Šoštanjčanov. Po domačem polminutnem odmoru so Krkaši s tremi zaporednimi točkami (Lavrič napad, blok Lindiča in napaka gostov) poskrbeli za izenačenje v nizih (26:24).

V tretjem nizu so do prve večje prednosti prišli Novomeščani. Z borbeno obrambo, kateri je Hvala pristavil še blok, ter asom Lindiča so domači povedli s 17:14. Šoštanjčani se niso predali. Po dobrem servisu Stojanova je Robida z blokom izenačil na 21. Lindič je poskrbel za uspešen napad, po dolgi izmenjavi je za nov atraktiven blok in s tem prvo zaključno žogo za domače poskrbel Hvala. V prvo so se gosti obranili, drugo zaključno žogo pa je izkoristil Zlatko Pulko za zmago Krke s 25:23.

Četrti niz ni bil prav nič drugačen in zmagovalca je znova dala šele napeta končnica. Lindič je z asom Krki prinesel izenačenje na 19. Ekipi sta se nato izmenjavali točko po točko. Izkušeni Pulko je Krko povedel do vodstva s 23:22, tu pa se je tudi ustavilo. Nepopustljivi Šoštanjčani, ki so iskali drugi dobljeni niz zavoljo uvrstitve v kvalifikacije za prvo ligo, so na parketu pustili še zadnje atome moči. Robida je z napadom priigral izenačenje na 23, nato pa sta sledila dva ponesrečena napada Krkinih napadalcev, s tem pa tudi zmaga in nepopisno veselje gostujočih odbojkarjev (23:25).

Na krilih zmage v četrtem nizu so petega bolje odprli Šoštanjčani. Domačinom je povsem upadla zbranost in energija, kar se je pokazalo tudi na igrišču. Gostujoči napadalci so uspešno prebijali novomeški blok in na menjavo igralnega polja zasluženo odšli s prednostjo treh točk. Sledil je še as Korena in domači trener Rojc ni imel druge izbire, kot vzeti polminutni odmor. Ta pravega učinka ni imel in Šoštanjčani so prepričljivo dobili peti niz in s tem tekmo (8:15)

Matevž Hvala, Krka: "V prvem nizu se je poznalo, da so gosti v tekmo vstopili precej bolj motivirani, saj so iskali točko za potrditev drugega mesta. Mi smo šli preveč ležerno v tekmo. Poznalo se je tudi, da je bil Martin bolan in danes smo pogrešali njegove točke. V drugem nizu smo se vrnili v igro, dvignilo se je tudi vzdušje v ekipi. Tretji niz smo sicer dobili, a motivacija in želja po zmagi je bila nato vidno na strani gostov, katerim čestitam za zasluženo zmago."

Denis Robida, Šoštanj Topolšica: "Imeli smo cilj, ki smo ga lovili skozi celoten tretji del sezone. Lahko bi si že prej zagotovili drugo mesto, ampak nekako smo čakali vse do zadnjega. Res, čestitke ekipi, da je zdržala ta pritisk in da je tole zadnjo tekmo dobila, iztržila to točko oziroma dve, ki smo jih potrebovali."

