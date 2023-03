Novomeščani in Ribničani do zmag na napetih dvobojih

5.3.2023 | 10:00

Fotografije s tekme Krka : Jeruzalem Ormož (tudi spodaj v fotogaleriji): MRK Krka

Najbolj izenačeno na sobotnih obračunih v Ligi NLB je bilo v Škofji Loki, kjer so si gostitelji na dvoboju s Krčani razdelili točki po odločilnem zadetku Marka Batagelja. Krka je na krilih Jureta Blaževiča med vratnicama in Uroša Knavsa na krilu v gosteh premagala Jeruzalem Ormož, Riko Ribnica pa je v zadnjih desetih minutah zlomila odpor gostiteljev v Dobovi.

LIGA NLB, 17. KROG

Sobota, 4. marca:

RD URBANSCAPE LOKA : RK KRŠKO 28:28 (14:12)

Batagelj 6, Dolenc 5; Sintič 9 (1), Šibanc (2) in Javor po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Andrej Dolenc (RD Urbanscape Loka)

Zadnjeuvrščeni Krčani so pod vodstvom dolgoletnega trenerja Škofjeločanov Roberta Beguša, ki je pred dnevi prevzel Posavce, v dvorani Poden osvojili zlata vredno točko v boju za ohranitev prvoligaškega statusa.

Na Gorenjskem se je od prve do zadnje minute odvijal izenačen in enakovreden boj. Sredi drugega polčasa je kazalo na zmago domačih rokometašev, ki so povedli s 23:19, a so se nato Posavci zbrali in po delnem izidu 5:0 visok zaostanek spremenili v vodstvo s 24:23.

V prelomnih trenutkih dvoboja so gosti po golu Marka Sintiča, z devetimi goli najboljšega strelca v Škofji Loki, povedli z 28:27. Do zadnje minute so bili na poti do pomembne zmage, načrte pa jim je pokvaril Batagelj, s šestimi goli najbolj razpoložen domači rokometaš, ki je zadel za končnih 28:28.

Naslednji krog bo zaradi reprezentančnih kvalifikacijskih tekem za nastop na evropskem prvenstvu 2024 proti Črni gori na sporedu med 17. in 22. marcem. Zasedba iz Škofje Loke se bo v gosteh pomerila z Ivančno Gorico, ekipa iz Krškega pa bo gostila ormoški Jeruzalem.

IZJAVI PO TEKMI

Andrej Dolenc, rokometaš RD Urbanscape Loka: "Začeli smo malo slabše, vendar smo v drugi polovici prvega polčasa le strnili obrambo in začeli igro z našimi hitrimi protinapadi. Videlo se je, da igramo en za drugega. Med polčasom smo se dogovorili, da nadaljujemo s takim tempom , vendar se ni izšlo po naših željah. Ekipa Krškega je kaznovala vsako našo napako z hitrim protinapadom in se nam tako približala, čeprav smo že vodili za štiri gole v 45. minuti tekme. Na koncu smo vsi lovili zmago - gol za gol - in lahko rečem, da imamo lahko srečo, da smo na koncu dobili točko, saj je ekipa Krškega imela še možnost za zmago. Smo se borili, vendar se vidi, da imamo še veliko za delati in mislim, da nihče od nas ni zadovoljen s tem rezultatom. Upam, da se v teh 14 dni zberemo in gremo v naslednje tekmo veliko bolj zbrani."

Marko Sintič, rokometaš RK Krško: "Vedeli smo, da prihajamo na težko gostovanje. Po slabem začetku drugega dela sezone je sigurno ta pika velika motivacija za nas. Menjava trenerja je zagotovo malo dvignila ekipo. Tekma je bila napeta, saj smo en del mi vodili, potem domačini in mislim, da je na koncu tale remi kar pravičen za obe ekipi. Za nas je ta pika vredna zlata. Sedaj nas čaka Ormož čez 14 dni dovolj časa da se pripravimo."

RK JERUZALEM ORMOŽ : MRK KRKA 24:28 (11:12)

Bogadi 8, Ćirović 7 (3); Knvas 12 (4), Stanojević in Kukman po 4.

STATISTIKA

Igralec tekme: Jure Blaževič (MRK Krka)

Novomeščani še naprej navdušujejo na domači sceni. Povratniki v elitno ligo NLB so dosegli dvanajsto zmago v sezoni in so na visokem petem mestu, za četrtouvrščenimi Ribničani pa zaostajajo le točko.

Rokometaši iz dolenjske prestolnice so po enakovrednem prvem polčasu temelje za zmago postavili v drugi polovici tekme. Sredi tega obdobja igre so si priigrali pet golov prednosti (24:19), visoko raven igre so zadržali tudi v prelomnih trenutkih dvoboja.

V svojih vrstah so imeli tudi dva izrazito razpoložena igralca. V napadu je blestel Uroš Knavs, ki je dosegel ducat golov, med vratnicami pa Jure Blaževič, ki je zbral kar 15 obramb. Pri Prlekih sta bila najbolj učinkovita David Bogadi z osmimi in Nik Ćirović s sedmimi zadetki.

Zaradi reprezentančnih kvalifikacijskih tekem za nastop na evropskem prvenstvu 2024 proti Črni gori se bo Liga NLB nadaljevala v drugi polovici marca. Novomeška ekipa bo gostila Gorenje Velenje, ormoška pa bo gostovala v Krškem.

IZJAVI PO TEKMI

David Bogadi, rokometaš RK Jeruzalem Ormož: "V prvem polčasu smo zamudili priložnost, da bi presenetili letos odlično Krko. V prvih dvajsetih minutah smo slabo izkoristili odlične obrambe vratarja Alena Skledarja. Obenem sploh nismo bili zbrani glede odbitih žog, ki so zmeraj končale v rokah nasprotnika. V drugem polčasu pa nismo imeli niti najmanjših možnosti za uspeh. Krka je igrala kot dobro naoljen stroj, Uroš Knavs je zabil skoraj vse mete, Juretu Blaževiču pa se je v golu Krke dobesedno snelo. Čestitke Krki na zasluženi zmagi, mi pa bomo svojo priložnost za točke iskali že na gostovanju v Krškem."

Uroš Knavs, rokometaš MRK Krka: "Vedeli smo, da nas v Ormožu čaka težka tekma. Strpno smo čakali na svojo priložnost. Zaključek prvega polčasa je bil odličen, prav tako začetek drugega polčasa, kjer smo si nabrali odločilno prednost. Gremo dalje tekmo po tekmo in prav na vsaki bomo poskušali presenetiti nasprotnika."

RK DOBOVA : RD RIKO RIBNICA 29:31 (18:19)

Nešić (1) in Pintar po 7; Žagar 6, Cimerman 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Žan Žagar (RD Riko Ribnica)

Ribnica je v Posavju osvojila načrtovani točki, a zanje se je morala pošteno potruditi. Po enajsti zmagi v tej sezoni je zadržala visoko četrto mesto, Dobova ostaja na dnu razpredelnice. Na dosedanjih tekmah je zbrala sedem točk, enak točkovni izkupiček imata Maribor in Krško.

Do 51. minute je bila tekma povsem negotova in odprta, po neodločenemu izidu 26:26 pa so vajeti igre v svoje roke vzeli igralci iz dežele suhe robe. Po dveh golih Leona Ljevarja in vratarja Sandra Meštrića prek celega igrišča so si priigrali tri gole prednosti (29:26), lepo zalogo pa brez posebej stresnih trenutkov nato ubranili do konca tekme.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Žan Žagar s šestimi in Brin Cimerman s petimi goli, v domači pa sta Blaž Pintar in Ignjat Nešić dosegla po sedem zadetkov.

Zasedba iz Dobove bo v naslednjem krogu gostovala v Mariboru, ekipa iz Ribnice pa bo gostila Trimo Trebnje.

IZJAVI PO TEKMI

Klemen Mlakar, rokometaš RK Dobova: "Tekma je bila zelo izenačena. Na koncu so odločale malenkosti, ki so jih gostje boljše izkoristili. Naslednje točke bomo iskali na gostovanju v Mariboru."

Borut Maček, trener RD Riko Ribnica: "Najprej bi čestital ekipi RK Dobova na borbeni in pošteni tekmi. Zgodilo se je to, kar sem opozarjal svoje fante, da je domača ekipa v Dobovi zelo neugoden nasprotnik in očitno opozoril niso zalegla. Na koncu smo se morali hudičevo potrudit, da smo izvlekli zmago."

* Izidi, 17. krog:

- petek, 3. marec:

Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 33:26 (13:9)

Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 31:22 (12:11)

- sobota, 4. marec:

Urbanscape Loka - Krško 28:28 (14:12)

LL Grosist Slovan - Maribor Branik 29:28 (12:12)

Dobova - Riko Ribnica 29:31 (18:19)

Jeruzalem Ormož - Krka 24:28 (11:12)

- nedelja, 5. marec:

18.00 Koper - Celje Pivovarna Laško

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 17 15 0 2 558:434 30

2. Celje Pivovarna Laško 16 15 0 1 519:428 30

3. Gorenje Velenje 17 14 1 2 537:442 29

4. Riko Ribnica 17 11 1 5 511:492 23

5. Krka 17 11 0 6 504:463 22

6. Slovenj Gradec 17 8 2 7 490:494 18

7. Koper 16 7 2 7 460:428 16

8. LL Grosist Slovan 17 5 2 10 489:522 12

9. Urbanscape Loka 17 4 4 9 450:493 12

10. Jeruzalem Ormož 17 5 2 10 448:504 12

11. Sviš Ivančna Gorica 17 3 5 9 436:500 11

12. Maribor 17 2 3 12 433:480 7

13. Dobova 17 3 1 13 428:497 7

14. Krško 17 2 3 12 443:529 7

STA; M. K.

