Darko Udovič bo še vodil veterane

5.3.2023 | 13:30

Dosedanji predsednik Darko Udovilč bo združenje vodil tudi v naslednjem mandatu.

Zbrane veterane je v imenu vojašnice nagovoril podpolkovnik Aleš Zajc.

Nastopil je Moški pevski zbor Ivan Kobal Krška vas. (Vse foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Darko Udovič ostaja predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, potem ko so ga na to mesto ponovno izvolili na nedavnem letnem zboru združenja v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Podpredsednik je Igor Iljaš in tajnik Stane Krulc.

Združenje je imelo lani 460 članov, sodelovalo je v preko šestdesetih dogodkih, ki jih je ali organiziralo samo ali so jih pripravili drugi organizatorji. V letu 2022 je v združenju zaživela sekcija za streljanje z zračnim orožjem, ki jo vodi veteran Ernest Sečen.

Združenje se je decembra lani preselilo iz nekdanjega brežiškega dijaškega doma v nekdanji dom upokojencev v Brežicah, je med drugim povedal predsednik Darko Udovič, ko je poročal o delu združenja.

Delovno zasedanje veteranov je z nastopom počastil Moški pevski zbor Ivan Kobal Krška vas.

M. L.

