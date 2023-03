Po trku z vlakom življenje 28-letnika visi na nitki

5.3.2023 | 15:00

Nesreča se je zgodila na nezavarovanem prehodu čez železniško progo v Spodnji Dragi. (Google Maps)

Poročali smo že, da je v petek v naselju Spodnja Draga v bližini Ivančne Gorice voznik osebnega avtomobila zapeljal na železniško progo.

Nekaj po 13. uri je 28-letni voznik zapeljal na nezavarovani prehod čez progo - prav v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane pripeljal potniški vlak. Strojevodja ni imel časa, da bi zaviral. Vlak je trčil v avto.

Voznik se je ob trku huje poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, od koder so sporočili, daje njegovo življenje ogroženo.

S PU Ljubljana so danes sporočili, da se je poškodoval tudi en potnik na vlaku. Zbiranje obvestil se nadaljuje, sledili bodo ustrezni ukrepi, dodajajo.

Prevažal 11 Rusov

Danes, okoli 1. ure, so policisti pri kontroli prometa na območju Ribnice ustavili kombi, ki ga je vozil 49 – letni državljan Poljske in Belorusije, še sporočajo s PU Ljubljana. Ugotovili so, da v vozilu prevaža tudi 11 državljanov Rusije, ki so nezakonito vstopili na ozemlje Republike Slovenije. Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje in bo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države priveden k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci še potekajo.

