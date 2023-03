Zaradi gradnje prizidka ZD enoletna zapora ceste, spremenjen vhod in začasno parkirišče

5.3.2023 | 18:30

ZD Brežice (Fotografije: Občina Brežice)

Prometna ureditev

Začasno parkirišče

Brežice - V Brežicah so se lotili gradnje novega prizidka Zdravstvenega doma, v katerem bo dobila prostore tudi lekarna. Zaradi gradbenih del bo do marca 2024 popolnoma zaprta cesta med ZD Brežice in parkiriščem za gimnazijo Brežice.

Septembra lani je župan Občine Brežice Ivan Molan z direktorjem Zdravstvenega doma Brežice Draženom Levojevićem najprej podpisal dogovor o sofinanciranju investicije, nato pa z direktorico Lekarne Brežice Boženo Omerzel in predstavnikoma izvajalca podjetja Strabag d.o.o. Petro Krajncovo in Karlom Bogatinom podpisal pogodbo za gradnjo novega prizidka, kjer bosta pridobila dodatne prostore zdravstveni dom in lekarna. Projekt v vrednosti več kot 7 milijonov evrov predstavlja eno največjih naložb v občini in ta bo pomembno prispevala k boljši kakovosti življenja občank in občanov, so prepričani v občinski upravi. Pripravljalna dela so se s prestavitvijo transformatorja pred ZD Brežice začela konec lanskega leta, sedaj pa bo zaradi nadaljevanja del potrebna popolna zapora ceste.

Od ponedeljka, 6. 3. 2023, do predvidoma 3. 3. 2024 bo tako, kot sporočajo z brežiške občine, zaradi organizacije gradbišča, zavarovanja del in pomanjkanja prostora potrebna popolna zapora lokalne med ZD Brežice in Cvetličarno Žičkar oz. parkiriščem za Gimnazijo Brežice.

Cesta bo popolnoma zaprta neprekinjeno, torej cele dni, dela bodo sicer potekala med 7.00 in 17.00 uro.

Spremenjen vstop v ZD

Zaprt bo tudi glavni vhod zdravstvenega doma. Začasni glavni vhod za uslužbence, uporabnike storitev in obiskovalce bo iz dosedanjega parkirišča za uslužbence (za stavbo ZD Brežice).

Dostop v zdravstveni dom bo torej možen le iz zadnje strani stavbe in bo označen z obvestilno tablo; urejen bo dostop za gibalno ovirane osebe, ki uporabljajo vozičke. Na parkirišče pred vhodom bo dovoljen dovoz z avtomobilom izključno za gibalno ovirane osebe, za dostavna in reševalna vozila (enosmerna pot).

Dostop do lekarne bo omogočen preko začasnega stopnišča nasproti bolnišnice.

Parkirišč pred zdravstvenim domom (pri Cvetličarni Žičkar) v času gradnje ne bo možno uporabljati (omogočen bo zgolj dostop do parkirišča Gimnazije).

Občina bo, kot napoveduje, zagotovila začasno parkirišče na travniku med Knjižnico Brežice in tenis igriščem.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o gradnji prizidka ZD Župan Ivan Molan o gradnji prizidka ZD