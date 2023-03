FOTO: Nafta v potoku

6.3.2023 | 07:00

Gasilci so zajezili madež v potoku. (Fotografiji: PGE Krško)

Bolnik s helikopterjem iz Sevnice v Maribor (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 10.45 so v potoku v Brestanici gasilci PGE Krško zajezili manjši madež naftnih derivatov s postavitvijo pivnikov in s tem omejili iztekanje onesnažene vode v reko Savo. Obveščene so bile pristojne službe.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.40 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal obolelo osebo iz NMP Sevnica v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so kraj pristanka zavarovali in pomagali reševalcem pri prenosu osebe v helikopter.

Motena dobava vode

Komunala Brežice uporabnike pitne vode iz dela Piršenbrega, Brezja pri Bojsnem in Bojsnega obvešča, da je do predvidoma 13. ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH 2., na izvodu SINJI VRH VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča da bo 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE, izvod 4. AŠKERČEVA-NAHTIGALOVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, izvod 1.DOL. MEDVEDJE SELO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje – Žnidaršič, predvidoma med 12:00 in 14:30; na območju TP Vrh Šentrupert, nizkonapetostno omrežje – Breg, med 8:00 in 11:00; na območju TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje – Kašič pa med 9:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Zaloke-AC med 7.30 in 8.30 uro ter med 13. in 14. uro; na območju TP Rimš, Straža, Rimš-mobitel, Mikote, Zaloke Rimš, Straža Rimš in Rimš-drevesnica med 8.30 in 14. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gora, nizkonapetostno omrežje – Gora med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Hotemež naselje, nizkonapetostno omrežje – naselje med 8. in 14. uro.

M. K.