Krški fotografinji v Radogostu: Vsaka ženska lepa na samosvoj način

6.3.2023 | 13:40

Krški fotografinji v Radogostu (Fotografije: P. Perc)

Organizator Radogosta Rudi Stopar gostjama izroča plaketo in Grajsko kri, modro frankinjo, ki jo KŠTM Sevnica prideluje v grajskem vinogradu.

Sevnica - Jožica Mikek Veber se poglablja v jedro življenja, Taja Albolena pa je strastna raziskovalka ženske narave

V Stari galeriji in Oknu Radogost na sevniškem gradu bo do konca marca odprta razstava »Dve ženski, dva pogleda«, na kateri svoja fotografska dela razstavljata Jožica Mikek Veber in njena hči Taja Albolena, obe iz Društva ljubiteljev fotografije Krško. Vebrova je dolgoletna članica tega društva v zadnjem desetletju njena gonila sila, v zadnjih dveh mandatih pa tudi uspešna predsednica tega društva, za kar je ob letošnjem kulturnem prazniku prejela tudi srebrno Prešernovo plaketo.

Kot je povedal vsestranski kulturni ustvarjalec Rudi Stopar, razstavo v prazničnem mesecu marcu posvečajo še vedno »nujnosti plemenitenja odnosov do ženske populacije v svetu, za hrepenenje že stoletje trajajoče neizpolnjenosti, hrepenenja po enakosti, in zasluženo umestitev na vsa področja atributov življenja«.

Kot je o Jožici Mikek Veber zapisala Anka Hribar - Košmerl, so »njeni kolaži in fotografije vsakič : lepote sodelovanja, avtobiografije življenjskih resnic, sožitja nastajanja in minevanja, skrivnosti preobrazbe …«. Po njenih besedah se Vebrova »poglablja v jedro življenja.«

Rudi Stopar se rokuje z eno od portretirank Taje Albolena (na desni), na levi Jožica Mikek Veber.

O svojem delu je povedala: »Poskušam biti malo drugačna, opozoriti pač vse nas na nekatere detajle, ki nas obkrožajo, pa jih nekateri ne vidimo.«

Taja Albolena s portreti neposredno nagovarja z lastnimi mislimi čas marčevskega praznovanja. Je strastna raziskovalka ženske narave in arhetipska portretna fotografinja, pravi Stopar. Sama pa pojasnjuje, da z arhetipi dela že vse od leta 2000. »Razstava je del projekta, skozi katerega sem ženske fotografirala, da bi jim odslikala štiri obraze ženske narave. Fotografiranje je postalo medij, skozi katerega ženski pomagam odkriti in ji pokazati njen odtenek lepote. Ker globoko verjamem, da je vsaka ženska lepa na edinstveno enkraten in samosvoj način,« poudarja Taja Albolena in pojasnjuje, da lepoto ženske razkrivajo njene oči, kajti te so portal v njeno srce. Lotila se je fotografiranja preprostih žensk, bodisi z ulice ali v prodajalnah, ki so vedno otrpnile, ko so pred seboj zagledale objektiv fotoaparata, ker si nikoli ni nihče vzel časa, da bi jim povedal, kako se naj postavijo in kaj naj naredijo, da bodo razkrile svoj najlepši del.

V grajski kapeli so ob otvoritvi razstave pripravili tudi prijetno glasbeno spremljavo. S petjem in igranjem na kitaro se je izkazala Tia Valentinc iz Starega Grada pri Krškem. Vsem obiskovalkam pa so moški pred Dnevom žena in Materinskim dnevom podarili rdeč nagelj.

P. P.

Galerija