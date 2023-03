Tragično letalsko nesrečo 54-letnega Šentjernejčana še preiskujejo

6.3.2023 | 11:00

Tragična sobotna nesreča 54-letnega Šentjernejčana Borisa Jereleta (Foto: arhiv; PGD Šentjernej)

Kot smo poročali, je v soboto pozno popoldne na območju Dobravice pri Šentjerneju strmoglavilo manjše letalo in zagorelo. Nesreča je žal terjala življenje pilota, 54-letnega domačina.

S PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da so gasilci v soboto goreče letalo pogasili, ogled pa so opravili kriminalisti ogledne skupina Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, kasneje so sodelovali tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Po prvih ugotovitvah je pilot, Boris Jerele, po poročanju Dnevnika ustanovitelj Aerokluba Šentjernej, letel z ultralahkim letalom. Na območju naselja Dobravica je v bližini stanovanjske hiše zaradi leta na premajhni višini s krilom najprej zadel ob travnato površino in trčil v žičnato ograjo ter v pomožni objekt. Letalo je takoj po ustavitvi zajel ogenj in ga v celoti uničil, nesreča je bila za pilota usodna. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. O nesreči je bil obveščen pristojni inšpektor za preiskovanje letalskih nesreč, preiskovalna sodnica in državni tožilec. Vsi so se udeležili ogleda. Kriminalisti bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Zakaj so zagorela vozila na dvorišču?

V noči na nedeljo je v naselju Lokve (PP Črnomelj) na dvorišču stanovanjske hiše zagorelo vozilo za vleko vozil, ogenj pa se je razširil in zajel tovorno vozilo, ki je bilo parkirano v bližini, in osebni avtomobil. Vzrok za nastanek požara in druge okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.

Pijana zapeljala s ceste, vozila po bankini, nato nazaj na cesto ...

V soboto nekaj po 15. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Metlika pri Dolnji Težki Vodi. 45-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometni znak. Povzročiteljica je nato z vožnjo nadaljevala po bankini in zapeljala nazaj na cesto, kjer je z vozilom končno obstala. Policisti so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,58 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Belokranjski cesti v Novem mestu so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 19. uri, povzročil jo je 53-letni voznik, ki je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil 20-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Poškodovana 15-letna peška

V soboto okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu. Tam je 68-letna voznica osebnega avtomobila trčila v 15-letno peško, ki je nepravilno prečkala cesto izven prehoda za pešce. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v novomeški bolnišnici. O kršitvi bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehitra s ceste

Krški policisti so bili v petek nekaj pred 16. uro obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Ugotovili so, da je 68-letna voznica osebnega avtomobila pri Zdolah zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se lažje poškodovala. Zoper voznico bodo uvedli prekrškovni postopek.

Dva pijana in brez vozniških

Med kontrolo prometa v Metliki so policisti PP Metlika v soboto okoli 20. ure ustavili voznika osebnega avtomobila. 47-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,65 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Dolenjske Toplice so prav tako v soboto zvečer zasegli avtomobil 37-letnemu vozniku. Kršitelja so namreč ustavili po tem, ko so mu v predhodnem postopku zaradi vožnje pod vplivom alkohola (0,42 mg/l) odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnje. O neupoštevanju prepovedi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Iz hiše ukradli motorni žagi

V Račjem selu na območju PP Trebnje je med 23. 2. in 4. 3. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel dve motorni žagi.

Razgrajali v gostilni in doma na zabavi

Metliške policiste so v noči na nedeljo poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Metliki, kjer so moški kršili javni red in mir, goste pozivali k pretepu, jih žalili in kričali. Policisti so odvzeli prostost enemu izmed kršiteljev, ki je bil pod vplivom alkohola in ni upošteval njihovih ukazov. Vsem so zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge.

Brežiški policisti so bili v isti noči obveščeni o pretepu med več osebami na zasebni zabavi v naselju Bukošek. Tri lažje poškodovane so reševalci oskrbeli. Po prvih ugotovitvah je prišlo, kot omenjeno, do spora in kasneje pretepa med udeleženci zabave. Policisti preiskavo nadaljujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova) izsledili in prijeli 40 državljanov Maroka, 23 državljanov Kube, 20 državljanov Rusije, 14 državljanov Afganistana, osem državljanov Turčije, pet državljanov Kameruna, štiri državljane Albanije, tri državljane Alžirije, dva državljana Gvineje, dva državljana Indije, in državljana Kitajske in na območju Metlike državljana Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 3. 3. in 6. 3. posredovali v 141. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 571 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 17 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 25. kršitev javnega reda in miru in v Metliki kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj groženj, nevarne vožnje v cestnem prometu, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanje pogrešane osebe, nesreče pri delu, požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.