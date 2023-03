Vandalizem in razgrajanje na pohodniških poteh - občina poziva k odgovornemu obnašanju

6.3.2023 | 18:40

Planina (Fotografiji: MO Krško)

Krško - V Mestni občini Krško so pozvali k odgovornemu obnašanju in primerni uporabi pohodniških in rekreacijskih površin. Ker so jih v zadnjih mesecih večkrat seznanili s ponavljajočimi se težavami in z neodgovornimi obnašanjem na teh površinah, se je občina s policijo dogovorila o okrepitvi prisotnosti policistov, ki bodo, če bo treba, ustrezno ukrepali.

Gre predvsem za težave, ki se pojavljajo zaradi povzročanja škode na zasebni in javni lastnini, vandalizma, neprimernega obnašanja posameznikov in posledičnih varnostnih problemov na priljubljenih izletniških točkah.

Ker prihaja pomlad in s to okrepitev obiska na pohodniških in planinskih poteh ter drugih rekreacijskih površinah, pa so v današnjem sporočilu hkrati seznanili z določenimi omejitvami v naravnem okolju. Navedli so, da je na omenjenih površinah oz. v naravnem okolju, razen izjem, prepovedana vožnja z motornimi vozili štirikolesniki, s cross motocikli in pozimi tudi z motornimi sanmi.

Kolesarji lahko v naravnem okolju po neutrjenih poteh vozijo le, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Prost prehod kmetijskih in gozdnih zemljišč pa je v Sloveniji dovoljen le na neobdelanih kmetijskih zemljiščih, pri čemer je odškodninsko odgovoren uporabnik, in ne lastnik.

Planina nad Podbočjem

To pomeni, da je dovoljeno prosto gibanje ob pogoju, da se na takšnih zemljiščih ne povzroča škoda, da tam ne prihaja do vandalizma in podobno, so opozorili.

Dejstvo je, da si na omenjenih površinah marsikdo privošči več, kakor je dovoljeno in družbeno sprejemljivo. Neodgovorni pa s tem škodo in slabo voljo povzročajo ne le pri lastnikih zemljišč, temveč rekreativno dejavnost otežujejo tudi preostalim oz. odgovornim uporabnikom teh površin, so pojasnili.

Občane zato prosijo, da so razumevajoči in spoštljivi do tuje lastnine, narave ter soljudi in živali. Posebej so izpostavili problematiko, ki se pojavlja na poteh na Grmado nad Krškim in na Planini nad Podbočjem, so še zapisali na krški občini.

M. K.