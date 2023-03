Tudi v Ribnici se prebivalstvo stara, število rojstev upada

7.3.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ribnica - V občini Ribnica se je prebivalstvo od leta 2011 podobno kot v vsej državi postaralo, takšne trende pa je mogoče pričakovati tudi v prihodnje. Hkrati se bo zmanjševalo število šoloobveznih otrok. To pomeni, da morala občina v prihodnje vse več pozornosti posvečati zagotavljanju oskrbe za starejše, je pokazala analiza demografskih sprememb v občini.

Analizo trenutne demografske slike in simulacijo prihodnjih gibanj na področju demografije je občina naročila, da bi lažje načrtovala potrebe v vrtcih, šolah, zagotavljanju stanovanj in oskrbi starejših.

Analiza, ki jo je opravil Urbanistični inštitut RS, je pokazala, da je bila demografska slika v občini v zadnjih letih ugodna, saj je bil naravni prirast prebivalstva od leta 2013 do 2019 pozitiven. Hkrati je bil pozitiven tudi selitveni prirast. Tako je število prebivalcev od leta 2011 v občini zraslo za 3,6 odstotka (z 9333 na 9864).

A hkrati je analiza pokazala, da se prebivalstvo v Ribnici čedalje bolj stara. Tako se je od leta 2011 delež starih od 60 do 69 let povečal za 77,2 odstotka, delež prebivalcev, starejših nad 85 let, pa za več kot 150 odstotkov. Hkrati je zaznati upad deleža mladih. Število starih od 20 do 24 leta je od leta 2011 upadlo za 40 odstotkov, število starih od 15 do 19 let pa za 34 odstotkov.

Simulacije prihodnjega gibanja števila prebivalstva v občini kažejo, da bo naravni prirast do leta 2045 v povprečju negativen. Glede na to bi se moralo število prebivalstva v Ribnici v prihodnjih letih zmanjševati, kar pa se ne bo zgodilo po zaslugi novih selitev v občini. Če se bo zdajšnji trend priseljevanja v občino, se bo namreč število prebivalcev v občini do leta 2032 povečalo za 285, do leta 2045 pa za 382, kaže simulacija.

Bo pa v Ribnici upadlo število šoloobveznih otrok, in sicer do leta 2032 za 1,4 odstotka in do leta 2045 za skoraj 17 odstotkov.

STA; M. K.