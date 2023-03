Na Logu granate, v Kerinovem Grmu ogenj

7.3.2023 | 07:00

Tako so gasilci odhiteli na pomoč v naselju Videm. (Foto: PGD Videm - Dobrepolje)

Včeraj ob 15.16 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorele smeti v naravi. Gasilci PGE Krško so pogasili požar na površini približno 20 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 5.43 so na Logu, občina Sevnica, pirotehniki na kraju varno uničili topovski granati kalibra 37 in 75 mm, nemške izdelave, ter topovsko granato kalibra 45 mm, ruske izdelave. Vse tri najdbe so iz obdobja 2. svetovne vojne.

Gasilci - prvi posredovalci

Včeraj ob 5.49 so v naselju Videm, občina Dobrepolje, gasilci PGD Videm nudili prvo pomoč neodzivni osebi do prihoda reševalcem NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 1. PROTI URŠNIM SELAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Log Vrhovo, nizkonapetostno omrežje – Simončič.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Miški vrh, nizkonapetostno omrežje – Padež danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Boštanj, nizkonapetostno omrežje – Pavlič med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Log Vrhovo, nizkonapetostno omrežje – Simončič med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Svrževo, Breško in Požarče med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.