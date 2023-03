V Brežicah ustanovili Lokalni odbor Gibanja Svoboda

7.3.2023 | 11:30

Ustanovni zbor v Brežicah (Foto: Gibanje Svoboda)

Brežice - Včeraj popoldne so se na ustanovni seji zbrali člani Gibanja Svoboda Brežice in formalizirali delovanje stranke v Občini Brežice. Predsednik Lokalnega odbora Svobode Brežice je postal Bojan Tičar, člani pa so na zboru potrdili še podpredsednico Bojano Zevnik. Za člana Izvršnega odbora sta bila soglasno izvoljena dr. Stanka Preskar in Samo Stanič, za sekretarja odbora pa je bil imenovan Denis Derenda. Članici izvršnega odbora sta še poslanka Državnega zbora mag. Nataša Avšič Bogovič in vodja svetniške skupine Svobode v občinskem svetu Občine Brežice Mojca Florjanič, so sporočili iz stranke.

Predsednik lokalnega odbora Svobode Brežice Bojan Tičar je v kratkem nagovoru poudaril, da se delo v resni politični stranki začne v lokalni skupnosti. Temu želi posvetiti največ časa ob začetku delovanja, saj bo stranka lahko le z učinkovitim delovanjem lokalnih odborov dosegala svoje dolgoročne cilje tako na lokalni kot na državni ravni.

Stranka Gibanje Svoboda je po lanskih lokalnih volitvah v Brežicah z osmimi izvoljenimi svetniki in svetnicami ena od dveh največjih svetniških skupin v 30-članskem brežiškem občinskem svetu. Svetniki Svobode sodelujejo s predvolilno koalicijo Socialnih demokratov, Levice in stranke DeSus. Za svojo prioriteto v tem mandatu so si zadali izvedbo projektov, ki so jih, kot sporočajo iz stranke, ''skupaj z občani prepoznali kot nujne in potrebne za kakovostnejše življenje ljudi v občini.''

M. K.