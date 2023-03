Prestižna nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Radku Luzarju

7.3.2023 | 18:20

Radko Luzar ponosno in veselo drži v rokaj nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Čestitke!

Šentjernej - Gospodarska zbornica Slovenije je na nocojšnji prireditvi v Cankarjevem domu eno od petih letošnjih nagrad za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke podelila Šentjernejčanu Radku Luzarju, uspešnemu podjetniku, ki je pred 29 leti ustanovil in vseskozi uspešno vodil podjetje L-Tek. Gre za najvišjo nagrado GZS.

Za Radkom Luzarjem je pestra poslovna pot. Po zaključenem študiju na Fakulteti za elektrotehniko je bil dve leti zaposlen na Inštitutu Jožef Štefan. V podjetju Iskra Upori je leta 1984 prevzel mesto vodje razvoja, leta 1994 pa je ustanovil svoje podjetje.

L-TEK se je skozi leta razvilo v ponudnika celovitih EMS rešitev, usmerjenega v raziskave in razvoj - od ideje do pro-dukta, od svetovanja do zagotavljanja kakovostne serijske proizvodnje ter izdelave kompleksnih visokotehnoloških proizvodov majhnih in velikih serij. Rešitve pripravljajo po meri vsakega naročnika.

PREKO STO ZAPOSLENIH

Po zaslugi tehnoloških inovacij že od vsega začetka uživajo ugled specializiranega podjetja, usmerjenega v raziskave, razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za ra¬znovrstne panoge.

Nekaj več kot sto člansko ekipo sestavljajo motivirani in usposobljeni inženirji, specialisti za programsko opremo, elektroniko in elektromehaniko, ki za stranke vedno poiščejo najboljše rešitve. Dobro klimo v podjetju vsa leta gradijo na odprti komunikaciji z zaposlenimi.

Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke je prejel tudi dr. Andrej Lešnjak, direktor Q TECHNA d. o. o., Ljubljana. Podjetje ima sedež v Ljubljani, dejansko pa deluje v Krškem.

Med izvoznimi trgi prednjačijo zahodnoevropski EU trgi ter Švica in Velika Britanija, med novo osvojenimi trgi v zadnjih treh letih pa belgijski in nizozemski.

Radko Luzar je zaveden Šentjernejčan, ponosen tudi na šentjernejskega petelina. Kar nekaj let je bil tudi župan občine Šentjernej. (Foto: L. M.)

Čisti prihodki v podjetju v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 22 odstotkov, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 26 odstotkov letno. Družba konstantno raste in ustvarja nova delovna mesta, med drugim piše v obrazložitvi nagrade.

In kaj na vse to poreče nagrajenec Radko Luzar?

Vaše podjetje je prejelo že več pomembnih nagrad in priznanj, tokrat pa gre najvišja nagrada GZS vam osebno. Ste jo pričakovali, kaj vam pomeni?

Počaščeni smo in veseli, da so izbrali nas. Res, da sem sam v prvi vrsti, a nagrada pripada celotni ekipi, saj je vsak zaposleni prispeval k rezultatu poslovanja podjetja.

Že nominacije nisem pričakoval. Zakaj ravno jaz, zakaj naše podjetje, ko pa vem, koliko je v Sloveniji dobrih in celo boljših od nas. Nagrada GZS je priznanje za dolgoletni trud in priznanje, da smo uspešni na podjetniški poti. Po drugi strani pa nagrado razumem kot promocijo gospodarstva s sporočilom, da se tudi v Sloveniji da marsikaj doseči, da mladi strokovnjaki ostanejo doma in ne odhajajo po izzive v tujino.

Pogovor z Radko Luzarjem, v katerem spregovori tudi o ključih za uspešno vodenje podjetja, poslovanju v lanskem letu, ter kaj bo počel v tretjem življenjskem obdobju, pa si preberite v četrtkovi izdaji Dolenjskega lista.

L. Markelj