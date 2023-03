FOTO: Divje odlagališče odpadkov - Pet let ni ukrepov ob grožnji za podtalnico

7.3.2023 | 12:50

Divje odlagališče v Malem Podlogu. (Foto: J. B.)

Krški občinski svetniki na tretji redni seji. (Foto: P. P.)

Krško - Divje odlagališče na vodovarstvenem območju v Malem Podlogu – Šolska kuhinja v Leskovcu premajhna - Občina naj vzpostavi stik z novim večinskim lastnikom Vipapa - Parkirišče pokopališča Senovo v nočnem času poligon za neprimerne moto ekshibicije

Dolgoletni krški občinski svetnik Janez Barbič (SLS) je na včerajšnji seji občinskega sveta Mestne občine Krško spomnil, da je že na 25. seji občinskega sveta v mandatu 2012 – 2018 opozoril in dal pobudo, da bi si pristojni ogledali in poskrbeli za sanacijo divjega odlagališča v Malem Podlogu. To se razprostira v katastrski občini Senuše na približno 6000 m2 velikih dveh parcelah, v neposredni bližini avtoceste. Zanimivo, da je bil na taisti seji tudi vodja Medobčinskega inšpektorata Skupnega prekrškovnega organa (SPO) Martin Cerjak, a v poročilu o delu SPO v minulem letu tega problema sploh ni omenil.

»Moram opozoriti, da je odlagališče na vodovarstvenem območju in lahko dolgotrajno onesnaži podtalnico. Na odlagališču se nahajajo razni sodi od olja, goriva, razne cisterne, cisterna, prekrita z bitumensko maso (včasih je bila rezervoar na bencinskem servisu) in veliko ostalega odpada, ki se lahko sceja v podtalnico. Tudi kasneje sem večkrat opozarjal na to zadevo, vendar se ni do danes nič spremenilo. Ne morem pa razumeti, da v nekem drugem primeru tretja oseba odloži odpad na tujem zemljišču in če nekdo to prijavi, je kriv lastnik zemljišča. V tem primeru pa gre za dvojna merila, vsaj po (ne)odzivnosti in (ne)ukrepanju tako razumem. V tem primeru se v petih letih ni zgodilo nič, čeprav je lastnik in tisti, ki odlaga, znan,« je poudaril Barbič in občinski upravi predložil še najnovejše fotografije stanja divjega odlagališča, ki jih je posnel v ponedeljek.

Vipap

Janja Starc je ponovno vprašala, ali je občina dala pobudo za sestanek z novim večinskim lastnikom Vipapa, saj doslej ni dobila jasnega odgovora na vprašanje, ker je pobudo za ta stik dala že na prejšnji seji. Dala je tudi pobudo, da se pospeši izdelava in sprejem občinskega prostorskega načrta, »saj je številnim podjetnikom in fizičnim osebam, ker ga nimamo, onemogočena gradnja poslovnih in stanovanjskih hiš. Če želimo mlade obdržati v naši občini, jim moramo to omogočiti …« Predlagala je še, da se ob kolesarski oziroma peš stezi na videmski strani, se pravi na levem bregu Save, posadijo medovita drevesa in odstranijo topoli, ker so »podobno kot ambrozija, zelo problematični za dihala.«

Parkirišče pokopališča

Milena Perko Bogovič (SDS) je dala pobudo, da se na pokopališču na Senovem uredi dodatni dostop iz parkirišča in ob poslovilni vežici, saj se trenutno uporablja le neurejena steza. »Glede na opažene zlorabe in uzurpacijo asfaltiranega parkirišča bi bilo smiselno omejiti tudi dostop na mostu pred vhodom na vsa parkirišča. Namestitev fizične zapore za vozila gotovo ni nemogoč projekt. Na žalost se dogaja, da parkirišče v nočnem času postane poligon za neprimerne moto ekshibicije, kar gotovo ne sodi na ta pietetni prostor,« je menila.

Šolska kuhinja

Dejan Sevšek (Modra smer) je na podlagi pogovora na svetu staršev na leskovški osnovni šoli predlagal, da se lotijo generalne prenove šolske kuhinje, saj se je od zadnje prenove leta 2010 število obrokov povečalo za 60 odstotkov. V kuhinji pripravljajo malice in kosila za OŠ in vrtec. Leta 2007 je bilo dnevno 1000 obrokov, lani že 1630 obrokov. »Če se uresniči predlog Inštituta 8. marec po brezplačni prehrani za osnovnošolce, bo trenutni sistem v leskovški kuhinji zagotovo odpovedal,« je opozoril Sevšek.

