Dirkači pod okriljem AMZS že pripravljeni na novo sezono; glavni adut Jan Pancar

7.3.2023 | 13:30

Jan Pancar je lani decembra postal športnik leta Občine Ivančna Gorica. (Foto: arhiv; Občina Ivančna Gorica)

Vransko - Nova sezona na področju motošporta in kartinga se začenja, prvi bodo že konec tedna dejavni dirkači v kartingu, do konca marca pa bodo začeli prvenstva v večini panog, ki sodijo pod okrilje krovne zveze AMZS. Danes so se nekateri dirkači pred začetkom sezone predstavili na Vranskem.

V centru varne vožnje Vransko je krovna zveza pripravila novinarsko konferenco, na kateri je predstavila prihajajočo sezono, dirkači pa svoje cilje in pričakovanja. V odsotnosti poškodovanega svetovnega prvaka v motokrosu v elitnem razredu MXGP Tima Gajserja je bil glavni adut še en motokrosist, Jan Pancar. V sezoni 2023 bo prvič nastopil na vseh dirkah razreda MX2, letošnja sezona pa bo obenem zanj tudi zadnja v tem razredu.

"Na žalost je to zadnja sezona v MX2, bom pa poskusil narediti čim boljši rezultat, da bo prestop v MXGP naslednje leto lažji. Malenkost več pritiska bo, a ker imam svojo ekipo, bo lažje, ker imam oporo in možnost, da naslednjo sezono tudi s svojo ekipo ostanem še v MXGP," je načrte razgrnil Pancar.

Jan Pancar v svojem elementu (Foto: arhiv; AMZS)

"Veliko večji finančni zalogaj je, pa tudi organizacije je več za prevoz motorjev, transport, hotele ... A glede na to, da je to moja zadnja sezona in ob podpori pokroviteljev, sva se z očetom odločila, da bom tekmoval celo sezono," je dodal Pancar. V pripravah ga je januarja zmotila poškodba med treningom, zaradi česar je bil mesec dni brez voženj na motorju, a pravi, da ga zdaj poškodovano koleno na motorju ne ovira več.

Kot je pojasnil Luka Mežan, vodja področja avto-moto šport pri AMZS, bo v sezoni 2023 koledar pester in poln. "Dirk bo ogromno, 13 samo v motokrosu. Vse sodijo pod okrilje srednjeevropske cone, ki je višja raven kot DP. Prišlo bo veliko tekmovalcev iz 12 držav, konkurenca bo močna in upam, da se bo na ta način šport še bolj razvijal," je dejal Mežan. V speedwayu bosta glavni preizkušnji evropsko prvenstvo parov in kvalifikacijska dirka za SP do 21 let. Večina dirk bo potekala v Sloveniji, izjema so cestno-hitrostne dirke, ki jih morajo zaradi pomanjkanja infrastrukture izvajati na tujem.

Obetavni kartist Aleksandar Bogunović je že v Španiji, kjer se pripravlja na prve preizkušnje pod okriljem krovne mednarodne zveze Fie. "Skušal bom ponoviti lansko sezono, s katero sem zelo zadovoljen, nastopal pa bom tudi na EP," je napovedal dirkač, ki je leto 2022 končal na sedmem mestu seštevka sezone v tekmovanju Fia Academy Trophy.

Tjaša Fifer je motošportnica leta 2022, tudi v prihajajoči sezoni pa bo nastopala na svetovnem prvenstvu v enduru. "Tekmice imajo močne ekipe, jaz pa bom skušala odpeljati brez poškodb in uživati. Težko je, če imaš svojo ekipo, za ta rang tekmovanja so stroški veliki, toda trudimo se, kolikor se da," je napovedala Fifolt, lani je na eni od dirk za SP zasedla osmo mesto.

Enej Logar je državni prvak v cestno hitrostnem motociklizmu v razredu supersport 600. "Že lani je bila konkurenca vrhunska, letos je še nekaj novih tekmovalcev. Cilj je, da še enkrat postanem državni prvak, rad pa bi dobro odpeljal tudi dirke Alpe Adria," je cilje predstavil Logar.

Tudi Anže Grmek bo v tej sezoni naredil korak naprej. Kot mladinski državni prvak v speedwayu bo skušal takšno pot nadaljevati v članski konkurenci, v novi sezoni pa bo prvič v karieri vozil tudi v ligaškem tekmovanju, za poljskega drugoligaša Rzeszow.

"Lani sem že dosegel prvo zmago na dirki v članski konkurenci. Letos me čaka korak naprej, saj bom tekmoval za poljsko ekipo v ligi, čakata pa me še EP in mladinsko SP. Cilji so seveda, da se izkažem na Poljskem in tudi v DP," je dejal Grmek.

Mladi val pa je predstavljal obetavni voznik triala Lovro Setnikar: "Želim si, da bi bilo še več tekmovalcev in bi se trial še bolj razvijal.''

STA; M. K.