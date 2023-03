Novomeški policisti prijeli tatico; pokradli kable s sončne elektrarne

7.3.2023 | 14:30

Včeraj okoli 11. ure je v prodajalni v Novem mestu neznana ženska s prodajnih polic izmaknila več suhomesnatih izdelkov in pobegnila. Policisti PP Novo mesto so na podlagi opisa osumljenko izsledili v naselju Brezje. Zasegli so ji ukradene predmete v vrednosti več kot 300 evrov in jih vrnili osebju prodajalno. Osumljenko bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine, danes poročajo s PU Novo mesto.

Nad sončno elektrarno

V Črnomlju so v noči na ponedeljek neznanci iz solarne elektrarne ukradli povezovalne kable in povzročili večjo premoženjsko škodo.

Po trčenju v kandelaber in prometni znak

Nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Zapužah. Za trčenje je odgovoren 20-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 37-letnemu vozniku. Njegovo vozilo je po trčenju odbilo v drog javne razsvetljave in v prometni znak. 37-letni voznik se je v nesreči lažje poškodoval, 20-letnemu povzročitelju pa bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Obrežje) izsledili in prijeli 11 državljanov Maroka, šest državljanov Kube, šest državljanov Indije, šest državljanov Šrilanke, štiri državljane Turčije, štiri državljane Pakistana, tri državljane Iraka, dva državljana Rusije, državljana Bangladeša in državljana Somalije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 188 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 17 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

