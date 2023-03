Gasilci do poškodovanega in do onemoglega

8.3.2023 | 07:00

Simbolna slika

Včeraj ob 15.35 so v Stari Bučki, občina Škocjan, gasilci PGD Škocjan kot prvi posredovalci nudili pomoč poškodovani osebi. Ekipa Nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto je poškodovano osebo oskrbela na kraju in jo odpeljala v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 18.45 pa so v Šmihelu v Novem mestu poklicni gasilci GRC Novo mesto dvignili onemoglo osebo nazaj na voziček.

Požar na travniških površinah

Ob 21.46 sta ob ulici Ob potoku v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 1800 kvadratnih metrov.

Dimniški požar

Ob 20.50 so v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so požar pogasili, prezračili prostore, očistili kurišče in dimnik, s termovizijsko kamero pregledali prostore okoli dimnika in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode z Bizeljskega: dela Pišeške ceste, Vidove poti, dela Drameljška, dela Gradišča, dela Bošta, dela Janeževe Gorce, Okrogov in Nimnika, da bo med 8. in 14.30 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA, na izvodu HIŠA DESNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS, izvod 6.PROTI ŠOLI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI V, izvod 1.PROTI CESTI LEVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 5. OBRTNIŠKA ULICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Slivje ribogojnica, Zavode, Stari grad Podbočje in Savinek med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Radeče slap, nizkonapetostno omrežje – Slap jambor med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Rakovec med 8.30 in 13. uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Kladje Kal med 8.30 in 11. uro ter na območju TP Požarče med 11.30 in 14.30 uro.

