Krkaši na drugem mestu v ligi Aba 2 potrdili uvrstitev na finalni turnir

8.3.2023 | 07:45

Foto: Liga ABA

Široki Brijeg - Košarkarji Krke so po zmagi nad Pelisterjem iz Bitole s 102:88 (36:26, 60:47, 84:67) na turnirju v Širokem Brijegu napredovali na drugo mesto v regionalni ligi Aba 2. Novomeščani so na enajstih tekmah dosegli osem zmag in doživeli tri poraze, pred njimi so le 100-odstotni Domžalčani, ki so včeraj ukanili Slogo iz Kraljeva s 85:70.

Pri košarkarjih iz dolenjske prestolnice je bil na včerajšnji tekmi najbolj učinkovit Robert Jurković z 21 točkami. Jurij Macura je za zmago prispeval 19 točk, Rok Stipčević pa je 18 točkam dodal še sijajnih 18 podaj.

Krkaši, ki so začeli v peterki Rok Stipčević, Leon Stergar, Miha Škedelj, Radosav Spasojević in Jurij Macura, so vodili od samega začetka. Po treh minutah in pol je bilo 11:4, ob koncu osme minute pa so po polaganju Strgarja imeli prvič dvomestno prednost 29:18. Do konca prve četrtine so dosegli kar 36 točk (36:26). V drugi četrtini so ves čas vzdrževali dvomestno prednost. Pelister je bil še najbližje ob koncu 17. minute, ko je prišel na deset točk zaostanka (51:41). Sledila je minuta odmora krkašev, po kateri sta Miha Cerkvenik in Andrej Stavrov s trojkama poskrbela, da je Krkina prednost spet narasla. Ob polčasu je bilo 60:47.

Krkaši so s potrpežljivo igro v napadu, predvsem po globini, nadaljevali tudi v drugem polčasu. Z devetimi zaporednimi točkami so ob koncu 26. minute prišli do najvišje prednosti na tekmi, +19 (74:55), po treh četrtinah je bilo 84:67. V zadnji četrtini so tekmo le še mirno privedli do konca, Stipčević pa jo je končal z rekordnimi 18 podajami.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Celo moštvo je igralo zelo dobro. Stipčević je zadeval in sijajno zaposloval svoje visoke soigralce, tako da smo dosegli lepo število lahkih košev. Smo pa kot moštvo odigrali eno najboljših tekem prav, ko je bilo to najbolj potrebno. Če smo pošteni, nismo v pravi formi, kar se je videlo tudi v domačem prvenstvu. S to zmago smo potrdili uvrstitev v osmerico, če bi pa bi bil danes razplet drugačen, pa bi se položaj lahko še pošteno zapletel. Uvrstitev med osmerico nam je bila najbolj pomembna, sedaj se lahko osredotočimo na neke druge stvari in mislim, da bo vse dobro. Mislim, da smo zasluženo zmagali. Napadalno smo odigrali zelo dobro, v obrambi pa bi bilo lahko še veliko bolje. Pričakovali smo takšen Pelister. Želim jim vse dobro v zadnjih dveh kolih in da naredijo rezultat, ki si ga želijo.«

Krka se bo v četrtek pomerila s črnogorsko Sutjesko.

STA; M. K.

