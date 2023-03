Krški mestni svet o dozidavi zdravstvenega doma

8.3.2023 | 11:30

Krški občinski svetniki na tretji redni seji. (Foto: arhiv DL; P. P.)

Krško - Svetniki Mestne občine Krško so na zadnji seji s sklepom potrdili lokacijsko preveritev za dozidavo Zdravstvenega doma Krško. Občina se bo gradnje prizidka lotila, ker zdajšnja zgradba in prostori zdravstvenega doma ne zadoščajo več povečanim potrebam. Projektno dokumentacijo že pripravljajo.

Zdravstveni dom Krško, ki pod isto streho združuje še Lekarno Krško, so zgradili leta 2003. Ker skupna površina nekaj manj 4800 kvadratnih metrov sodobnim potrebam več ne zadošča, uprava javnega zavoda pa zgolj s spreminjanjem namena posamičnih prostorov ni več kos prostorski stiski, občina načrtuje gradnjo prizidka.

Gradnjo prizidka tlorisne površine nekaj manj kot 1500 kvadratnih metrov so predvideli severno ob matični stavbi. S sprejetjem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve pa lahko nadaljujejo postopke za zagotovitev gradbenega dovoljenja, so dodali.

Krški svetniki so se na omenjeni seji še med drugim seznanili z letnim poročilom o delu medobčinskega inšpektorata oz. skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za lani.

Potrdili so tudi pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanjem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih opravljajo gostinsko dejavnost na območju Mestne občine Krško, ter imenovali predstavnike v nekaterih zavodih in komisijah, so še sporočili s krške občine.

M. K.