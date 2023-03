Gregor Pratneker v Mosconovi galeriji

8.3.2023 | 10:00

Umetnik je na koncu podaril monografijo sevniškemu županu Srečku Ocvirku.

Sevnica - Umetnostna zgodovinarka Ana Marija Stibilj Šajn je ob otvoritvi razstave Natura sacra – Narava je svetišče 50-letnega mariborskega akademskega slikarja Gregorja Pratnekerja v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu in predstavitvi njegove monografije s 73 reprodukcijami povedala, da slikar dokazuje, da se da še marsikaj povedati in izraziti v klasičnem oljnem slikarstvu.

»Mislim, da je tista fotografija, ki je objavljena v tej monografiji, resnično fotografija, ki predstavlja zametek sanj, ki jih avtor spreminja v resničnost skozi vsa ta leta predanega ustvarjanja. Ta fotografija je na nek način bila in ostaja vizionarska. Avtor namreč vsa ta leta sledi svojemu notranjemu klicu, svoji najbolj intimni vokaciji. In ta ga vodi v svet krajine, najpogosteje v gozdni prostor, v katerem avtor razkriva izjemno veličino in lepoto naravnega okolja … Narava je za avtorja prostor izjemnega zatočišča, posebno svetišče, ki nas navdaja z mirom, ki nas pomirja, ki nas vodi v doživetje osebne notranjosti … Na osnovi njegovih del lahko rečemo, da je prestopil prag zrelosti … S svojo edinstveno likovno poetiko je avtor prestopil meje mednarodnega prostora in se še posebej zasidral v Franciji. …V monografiji je zajet presežen koncentrat, tako likovnega kot vsebinskega … in naj se vizija tistega dečka, ki je v monografiji, nadaljuje, naj gre ta pot samo še naprej, navzgor in naj bo polna ustvarjalne energije in svetlobe briljantnih dosežkov tudi v prihodnosti,« je vzneseno dejala Šajnova ob otvoritvi razstave, ki jo je organizirala podjetnica Mojca Romih (Snedim), s svojim soprogom.

P. Perc

