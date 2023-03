Cenik uporabe občinskih nepremičnin: Uporabnina za domače simbolična

8.3.2023 | 12:40

Župan Jože Papež: ''Grad je bil dan pred lokalnimi volitvami leta 2018 z nedorečeno pogodbo predan v uporabo Turističnemu društvu Suha krajina za štiri leta in v tem času nimamo nobenih podatkov, koliko denarja se je zbralo, občina pa je vsa ta leta plačevala elektriko in vodo ter vzdrževala grad in vlagala v njegovo prenovo. Tega bo zdaj konec.'' (Foto: arhiv DL)

Žužemberk - Uporabnina za Loko ob Krki, grad, večnamenski objekt na Dvoru in objekt na Grajskem trgu 26 – Vstopnina za voden ogled gradu bo 4 evre za odrasle in 2 za otroke

V Žužemberku so naredili prvi korak k urejanju oddajanja občinskih nepremičnin, kar jim je naložilo tudi računsko sodišče ob lanskem izreku negativnega mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Žužemberk za leto 2020. Svetniki so tako sprejeli cenik občasne uporabe nepremičnin in tudi vstopnine za voden ogled žužemberškega gradu.

Cenik se nanaša na Loko ob Krki, grad, objekt na naslovu Grajski trg 26 v Žužemberku in večnamenski objekt na Dvoru, ceno najema pa so opredelili glede na čas trajanja najema, prostor, ki ga najemajo, in ali gre za nepridobitne ali pridobitne dejavnosti. Pri tem se denimo zemljišče na Loki lahko uporablja le na delu, kjer ni že drugih dejavnosti ali postavljenih začasnih objektov. Za uporabo miz, klopi, igrišča za odbojko na mivki in drugega, kar že stoji, se morajo morebitni občasni uporabniki dogovoriti s Športnim društvom Loka ali PGD Žužemberk, za uporabo nogometnega igrišča z NK Žužemberk, za občasno uporabo večnamenske kulturne dvorane in obeh sob na Dvoru pa s KD Dvor. Prednost pri dodelitvi v uporabo imajo domače organizacije, podjetja in posamezniki.

Društva oz. nevladne in druge organizacije (npr. politične stranke), ki delujejo v občini in bodo občasno uporabljale nepremičnine, bodo za najem plačale le 10 odstotkov določene vrednosti, tiste, v katere so njihovi občani le včlanjeni, pa 20 odstotkov. »Društva, ki bodo kandidirala na občinskih razpisih za sofinanciranje svojih programov, bodo ta znesek lahko dobila povrnjen z zbranimi točkami za svoje programe delovanja, tako da ne bodo v ničemer oškodovana,« je pojasnil Rok Zupančič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, ki je omenjeni cenik vzel pod drobnogled pred razpravo v občinskem svetu.

Hkrati so določili tudi vstopnino za voden ogled gradu v Žužemberku, kar se nanaša na skupine, ki imajo naročen ogled. Odrasli bodo plačali 4 evre, otroci do 16 let pa 2 evra, ogled gradu še vedno ostaja brezplačen za individualne obiske. Kot je poudaril župan, bodo s tem naredili red in ustavili odtekanje denarja. »Grad je bil dan pred lokalnimi volitvami leta 2018 z nedorečeno pogodbo predan v uporabo Turističnemu društvu Suha krajina za štiri leta in v tem času nimamo nobenih podatkov, koliko denarja se je zbralo, občina pa je vsa ta leta plačevala elektriko in vodo ter vzdrževala grad in vlagala v njegovo prenovo. Tega bo zdaj konec. Turistično društvo mora grad pospraviti do 20. marca, da ga bomo lahko oddajali v stanju, v kakršnem mora biti. Vsa pobrana vstopnina bo prikazana v svoji postavki v proračunu in bo namensko porabljena za sanacijo in adaptacijo gradu,« je povedal župan Jože Papež.

M. Žnidaršič