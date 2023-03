FOTO: Policisti z voščilom presenetili voznice, kuharice, prodajalke ...

8.3.2023 | 14:15

Novo mesto - ''Današnji dan smo na Policijski upravi Novo mesto začeli nekoliko drugače,'' na današnji 8. marec sporočajo s PU. Policistke in policisti so namreč z drobno pozornostjo in iskrenim voščilom ob dnevu žena že zjutraj presenetili več voznic, obiskali so kuharice v vrtcu, vzgojiteljice, prodajalke in številne druge.

Akcijo so izvedli v sodelovanju z Območnim policijskim sindikatom Dolenjske in Bele krajine. ''Odziv je bil izjemen in presenečenje popolno,'' so zadovoljni na PU, kjer dodajajo: ''Vsem ženskam čestitamo ob prazniku in želimo, da jim vse dni v letu polepšajo drobne pozornosti.''

M. K.

Foto: PU Novo mesto

Galerija