V Zdravstvenem domu Sevnica odprli prenovljene ambulantne prostore

8.3.2023 | 17:30

Ob odprtju prenovljenih prostorov sta zbrane ob direktorici ZD Sevnica Vladimiri Tomšič pozdravila tudi Jurij Pesjak dr. med. spec. druž. med., ...

... in Marko Ratej, predstojnik medicine dela, prometa in športa. (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Sevnica)

Sevnica - V Zdravstvenem domu Sevnica so sinoči uradno odprli prenovljene prostore ambulante družinske medicine z referenčno ambulanto, prenovljeno ambulanto zdravnika s koncesijo ter nove prostore medicine dela, prometa in športa. V galeriji zdravstvenega doma so hkrati odprli razstavo Moja brazgotina, moje življenje Slovenskega društva Transplant.

Za prenovo omenjenih ambulant in njuno opremo je sevniški zdravstveni dom namenil približno 50.000 evrov lastnega denarja, je povedala njegova direktorica Vladimira Tomšič.

Za lani prenovljene in preurejene prostore medicine dela, prometa in športa ter za tamkajšnjo opremo so odšteli približno 90.000 evrov. Hkrati so prenovili še ambulanto družinske medicine zdravnika s koncesijo. Za ta dela so odšteli še približno 10.000 evrov, tamkajšnja nova oprema pa bila strošek omenjenega koncesionarja.

Zdravstveni dom Sevnica ima po podatkih direktorice 165 zaposlenih, od teh je približno 30 zdravnikov. Tamkajšnje kadrovske potrebe za zdaj še niso toliko pereče. Ker imajo zaposlenega veliko starejšega zdravstvenega kadra, pa večje težave z njegovim zagotavljanjem pričakujejo ob več napovedih upokojevanja oz. v prihodnjih nekaj letih, je povedala direktorica in ocenila, da jih v prihodnjih letih predvsem na področju družinske medicine in pediatrije čaka "kadrovski preobrat".

Tudi razstava

Fotografska razstava z naslovom Moja brazgotina, moje življenje je delo priznanega fotografa, Sevničana Mirana Juršiča.

mednarodnega dneva žena in 40. Slovenskega tedna boja proti raku odprli tudi fotografsko razstavo Moja brazgotina, moje življenje, ki sta jo pripravila Slovensko društvo Transplant in Javni zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenijo.

Z omenjeno razstavo želijo odpraviti stigmatizacijo ob bolezni raka in ob presajanju organov ter tkiv, je še pojasnila Tomšičeva.

Zdravstveni Sevnica sicer pokriva primarne zdravstvene potrebe sevniške občine oz. približno 19.000 ljudi, v njem deluje tudi regijski posavski center za duševno zdravje.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič o novih pridobitvah in razstavi Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič o novih pridobitvah in razstavi

