Keko Oprema se z visokotehnološko naložbo širi v obrtno cono Jama

8.3.2023 | 18:30

Zadovoljni po podpisu pogodbe (z leve) prokurist podjetja Jože Štupar ter direktor in soustanovitelj Keko Opreme Anton Konda in žužemberški župan Jože Papež. (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - Žužemberški župan Jože Papež je danes z domačim podjetjem Keko Oprema, ki se ukvarja s proizvodnjo visoko tehnoloških strojev, podpisal pogodbo o prodaji 1,6 hektarja zemljišča v obrtni coni Jama nad Dvorom ob regionalni cesti Dvor–Kočevje. Tu uspešno suhokranjsko podjetje bo tam postavilo tovarno za proizvodnjo strojev za izdelavo visokotemperaturnih elektroliznih celic za proizvodnjo t.i. zelenega vodika iz vode in obratno, saj se bo pri tem uporabljala sončna ali vetrna energija.

Kot je povedal direktor in solastnik podjetja Anton Konda, so se za nakup zemljišča v obrtni coni Jama odločili, ker se morajo zaradi novih naročil iz področja zelene energije v kratkem kadrovsko in prostorsko okrepiti. »Podpisali smo pogodbo z vodilnim svetovnim podjetjem na tem področju, prve stroje pa moramo pripraviti in jih dobaviti že v začetku prihodnjega leta,« je dejal.

Keko Oprema je za komunalno opremljeno zemljišče odštela okoli milijon evrov, celotna naložba v predvidoma končnih 10.000 kvadratnih metrov velik proizvodni obrat pa naj bi v prvi fazi bila vredna še okoli dva milijona evrov, vsaj prvo proizvodno halo pa nameravajo zgraditi najkasneje do začetka leta 2024.

Trenutno je v podjetju, ki bo letos praznovalo 28-letnico obstoja, zaposlenih 75 ljudi, s širitvijo pa jih načrtujejo dodatno zaposliti od 20 do 25, in sicer predvsem inženirje, razvojne inženirje, konstruktorje, montažerje, elektronike in podobno.

Žužemberški župan Jože Papež je bil ob podpisu pogodbe zelo zadovoljen, da se je za nakup v obrtni coni Jama odločilo uspešno domače podjetje. Cona je velika približno tri hektarje, prost pa je še manjši del, ki ga trenutno prodajajo na drugi javni dražbi. Komunalna ureditev cone vključno z zavijalnim pasom je občino stala približno 1,8 milijona evrov, so pa ravno te dni prejeli sklep, da so na državnem razpisu za ureditev cone dobili nekaj manj kot 530.000 evrov.

M. Ž.