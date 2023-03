Ujete živali niso našli

9.3.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 15.19 je na Novem trgu v Novem mestu, golob padel med nosilne stebre stavbe. Gasilci GRC Novo mesto so z lestvijo pregledali konstrukcijo med stebri, vendar ujete živali niso našli.

Grožnja s strehe

Ob 16.00 je na Ljubljanski cesti v Novem mestu z zapuščenega objekta visel kos pločevinaste strehe. Gasilci GRC Novo mesto so s pomočjo lestev odstranili dva kvadratna metra velik kos pločevine.

Gorelo v Brezju

Ob 18.07 je v ulici Brezje, občina Novo mesto, gorelo na več mestih v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na okoli 1200 kvadratnih metrov površine. Zgorela je suha trava, podrast in grmičevje.

Gorela podrast

Ob 19.10 je v naselju Brvi, občina Brežice gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Pirošica in Cerklje ob Krki so pogasili požar, ki je zajel podrast na skupni površini okoli 3.000 kvadratnih metrov.

Lažni preplah

Ob 18.06 naj bi na Barončevem hribu, občina Novo mesto, gorelo v naravnem okolju. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pregledali hrib, vendar požara niso našli.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Dečnega sela in Curnovca, da bo med 8. in 12. uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Z vodo varčno

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naselju Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk v Mestni občini Novo mesto, da je zaradi zaustavitve vodnega vira Brusnice uveden ukrep racionalne rabe pitne vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALNJE NJIVE 1/0.42kV.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2.PODGORA, 3.DOL.STRAŽA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, izvod 1.CEROVEC;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 6:00 do 7:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 6.R.O.ELEKTRO ter izvod 9. KZ TREBNJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 15:15 do 17:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POSTAJE OC in KOŠČAK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.