FOTO: V zbirno-reciklažnem centru na Cikavi izbruhnil požar; ZRC danes normalno deluje

9.3.2023 | 08:20

V ZRC danes dopoldne: delovni stroj, s katerega naj bi se po prvih ugibanjih sinoči razširil ogenj na odpadke. Preiskava se nadaljuje. Nekaj jutranjih fotografij še spodaj v fotogaleriji (Foto: I. Vidmar) ZRC sicer danes normalno obratuje.

Posredovali so tudi šmihelski gasilci. To so njihove tri fotografije, spodaj v fotogaleriji jih najdete še nekaj z FB profila PKD.

Novo mesto - Požar so uspešno pogasili, do nevarnejših emisij ni prišlo, gasilci pa bodo še nekaj ur urejali in nadzorovali pogorišče.

V zbirno-reciklažnem centru na Podbevškovi ulici v Novem mestu so sinoči nekaj po 20. uri zagoreli odpadki. V tamkajšnjem objektu je gorel papir. Novomeški poklicni gasilci so požar s pomočjo okoliških prostovoljnih gasilskih društev pogasili, na prizorišču je ostala požarna straža, je sporočil novomeški center za obveščanje.

Po podatkih novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje je požar zajel proizvodni objekt s površino 1000 kvadratnih metrov. Gasilci so iz tega odstranili ožgani material, preprečili iztekanje požarne vode v kanalizacijo in poskrbeli za njen odvoz na čistilno napravo. S termovizijsko kamero so pregledali objekt in okolico.

Aktivirali in obvestili so pristojne enote oz. Ekološki laboratorij z mobilno enoto, agencijo za okolje in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Pri gašenju požara so sodelovali gasilci GRC Novo mesto in njihovi kolegi iz prostovoljnih gasilskih društev Smolenja vas, Šmihel pri Novem mestu, Ratež, Potov vrh-Slatnik, Brusnice in Gabrje.

Novomeški center za obveščanje je sicer okoličane sinoči opozoril, naj ne odpirajo oken in naj se ob požaru ne zadržujejo zunaj.

Dodano ob 10.10:

Kot nam je povedal direktor za področje odpadkov v družbi Salomon, odgovoren za Poslovno enoto Novo mesto (v najemu ima namreč ZRC na Cikavi) Igor Gračner, je sinoči zagorel baliran papir, namenjen prodaji. V približno tisoč kvadratnih metrov velikem skladišču je zagorelo na približno tretjini površine, saj je bil odziv gasilcev izjemno hiter in učinkovit, zato so požar uspešno omejili in hitro pogasili, je pa, kot omenjeno, na prizorišču ostala požarna straža.

Gasilci so ožgan pregledali in odstranili, s termovizijsko kamero pa pregledali objekt in okolico. Zjutraj so bile razmere normalizirane in ZRC normalno deluje.

M. K.

