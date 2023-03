Za prireditve z manj odpadki

9.3.2023 | 09:40

Zelena koordinatorka, župan in direktorica CPT Krško (Fotografije: CPT Krško)

Podpis zaveze

Krško - Center za podjetništvo in turizem Krško je v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja v Krškem pripravil predavanja in delavnico na temo prireditve z manj odpadki. Župan Janez Kerin je podpisal Zeleno zavezo, direktorica CPT Krško Kristina Ogorevc Račič pa je podpisala Zero waste zavezo za prireditev Družinski piknik v parku.

Direktorica CPT Krško je povedala, da se na zavodu kot organizator prireditev, kot so Festival piva Krško, Družinski piknik v parku in Ulični festival okusi Posavja že vrsto let prizadevajo zmanjšati prisotnost plastike na prireditvah in so tudi podpisnik zaveze MANJ plastike, VEČ trajnosti.

Destinacija Krško je v letu 2021 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, uspešno prestala presojo v začetku leta 2022 in tako pridobila znak Slovenia Green Destination Gold.

Da pa gredo po poti trajnostnega turizma in se zavedajo odgovornosti, so se odločili, da izvedejo predavanje in delavnico za celotno turistično gospodarstvo (turistična društva, športna društva, kulturna društva, gasilska društva, predstavnike krajevnih skupnosti) in vse akterje, ki organizirajo prireditve ter jih ozavestijo o pomenu zmanjševanja odpadkov na prireditvah.

Ana Golja, vodja zero waste turizma v Sloveniji pod okriljem Ekologov brez meja, je skozi predavanja in delavnico predstavila, kaj to je zero waste, kako dobro organizatorji prireditve poznajo svojo prireditev in kateri so odpadki, ki nastanejo na prireditvi.

Udeleženci predavanja so, kot so sporočili organizatorji, na praktičnih primerih analizirali svoje pretekle dogodke in pripravili že kar nekaj predlogov in ukrepov za izboljšavo pri organizaciji prireditev v bodoče. Že z minimalnimi finančnimi vložki lahko naredijo veliko spremembo v smeri trajnosti in zmanjševanja odpadkov na prireditvah. ''Vsak korak šteje, zero waste pa je pot do uresničitve'', sporočajo s CPT Krško.

M. K.

