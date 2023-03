Pred Supernovo Novo mesto - Konec tedna Gregorjev sejem

9.3.2023 | 10:10

Gregorjev sejem 2022 (Foto: A. M.)

Stanko Tomšič (Foto: R.N.)

Anton Prus (Foto: R.N.)

Prizorišče pred novomeško Supernovo (Foto: A. M.)

Novo mesto - Poleg predstavitve najnovejše kmetijske mehanizacije in trendov v kmetijstvu tudi bogat spremljevalni program – Slogan 27. Gregorjevega sejma je Zemlja, ki nas hrani – V nedeljo nagradno žrebanje

Kmetijska zadruga KZ Trebnje - Krka od petka do nedelje pripravlja Gregorjev sejem, ki je pomemben za prenos znanja in inovacij v kmetijstvu ter za promocijo slovenskih pridelovalcev, saj na njem lahko obiskovalci najdejo kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, bižuterijo pa tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja ter medene, mlečne in rokodelske izdelke.

»Veseli me, da v skupni zadrugi nadaljujemo tradicijo Gregorjevega sejma. Največji spomladanski kmetijski sejem ni prepoznaven samo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, ampak tudi po vsej Sloveniji. Vsako leto se trudimo pokazati, kaj imajo kmetje na voljo, kaj je domača obrt, kaj so lokalni izdelki, med drugim bodo na voljo tudi sadike sadja in vrtnin, skratka vse, kar človek potrebuje za samooskrbo s hrano. Politiki radi poudarjajo pomen samooskrbe, a država zanjo zelo malo naredi. Tukaj je naša vloga, da kot kmetijska zadruga poskušamo ljudi navdušiti, da smo čim bolj samooskrbni,« pravi vodja sejma Anton Prus.

Na peščenem parkirišču pred Supernovo Novo mesto se bo v treh dneh predstavilo več kot 150 razstavljavcev iz Slovenije in tudi tujine. »Tudi letošnji Gregorjev sejem prinaša za vsakogar nekaj – za stare in mlade, za kmete in urbane vrtičkarje. Skupaj z razstavljavci predstavljamo najnovejšo mehanizacijo, pripomočke in trende v kmetijstvu, seveda pa smo poskrbeli tudi za bogat spremljevalni program za vse okuse in generacije. Želimo si lepega vremena in da bi čim več družin na Gregorjevem sejmu preživelo zanimiv in nepozaben dan,« še dodaja Prus. Sejem bo vrata odprl v petek ob 9. uri, do 11. ure pa imajo vsi obiskovalci prost vstop.

Slogan 27. Gregorjevega sejma je Zemlja, ki nas hrani. »Ta slogan ni naključen. Z njim želimo opozoriti na vse bolj neprimeren odnos družbe do zemlje, dela in do kmetijstva na splošno. Po eni strani pogosto poudarjamo pomen domače, lokalno pridelane hrane in kratkih proizvodnih verig, na drugi strani pa velikokrat banaliziramo nekatere panoge slovenskega kmetijstva in posredno ali neposredno spodbujamo kupovanje tuje, cenene, včasih celo kakovostno sporne hrane iz tujine,« navaja direktor KZ Trebnje - Krka Stanko Tomšič.

Seveda bo sejem tudi tokrat ponudil pester spremljevalni program. Otroci do 15. leta starosti imajo prost vstop in bodo lahko uživali na napihljivih igralih ter si ogledali razstavo malih živali. V soboto ob 10. uri jih bo zabavala animatorka Maja Jovanovič, v nedeljo dopoldne pa čarodej Toni. Odrasli bodo na odru osrednjega prireditvenega šotora lahko prisluhnili ansamblom Cik-Cak kvintet, Prva liga in Nemir, iz dežele belih brez pridejo Janez Doltar in Belokranjski tamburaši, na oder pa bo prisopihal tudi Drugi vagon. V soboto bo svoje obiskovalce s svojimi uspešnicami razvnela Tanja Žagar, sejemsko dogajanje pa bodo med nasveti mame Manke s pesmijo obogatili mladi harmonikaši, pevski zbori ter ljudski pevci in godci.

Obiskovalci bodo z nakupom vstopnice lahko sodelovali v nedeljskem nagradnem žrebanju. Glavna nagrada je traktorska kosilnica Easy Rider Vilager VT 650.

R. N.

