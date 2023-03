Kam z bolnim otrokom ponoči? Ko je pregled kot loterija

9.3.2023 | 12:30

Na ZD Trebnje letijo očitki, da že na vratih nujne medicinske pomoči otroke avtomatično pošiljajo k pediatru v Novo mesto. (Foto: R. N.)

Zdenko Šalda (Foto: R. N.)

Obvestilo ZD Trebnje, da je ob sobotah, nedeljah in praznikih pediatrična dežurna služba organizirana v Novem mestu. (Foto: R. N.)

Trebnje - Na ZD Trebnje letijo očitki, da dežurni zdravniki otroke avtomatično pošiljajo k pediatru v Novo mesto – Šalda: Zunanji sodelavci so s seboj prinesli delovne navade iz okolja, od koder prihajajo – Če se da, v metliškem in sevniškem ZD otroke oskrbijo sami – Od lani v SB Novo mesto deluje Pediatrični urgentni center

Kam z bolnim otrokom ponoči? To se je na februarski seji trebanjskega občinskega sveta spraševala svetnica Špela Smuk, ki je na pobudo občanov izrazila zaskrbljenost nad zmanjševanjem dostopnosti in ukinjanjem nekaterih storitev v Zdravstvenem domu Trebnje. Ob tem je opisala svoj primer.

Pred nekaj tedni je v noči na soboto njena 5-letna hči dobila zelo visoko vročino. »Peljali smo jo v Zdravstveni dom Trebnje, kjer je bila čakalnica nujne medicinske pomoči prazna, zelo prijazen tehnik pa nama je razložil, da po novem otrok ne sprejemajo več in da je navodilo, da morajo otroci na pediatrično urgenco v Splošno bolnišnico (SB) Novo mesto, kar me je presenetilo,« je povedala.

Na seji je prosila za pojasnilo, od kdaj v ZD Trebnje ponoči in ob koncu tedna otrok ne sprejemajo več in pri kateri starosti so postavili mejo, da je otrok oz. mladostnik pregledan. Zanimalo jo je, ali gre za začasen ali stalen ukrep ter zakaj in kdo je po desetletjih ustaljene prakse to spremenil, pri čemer prebivalci Mirnske in Temeniške doline o tem po njenih besedah niso bili obveščeni. Do zdaj so bili namreč navajeni, da je bolnega otroka ponoči in ob koncu tedna pregledal dežurni zdravnik. Otroci so bili po njenih besedah deležni strokovne obravnave, vsakemu so se posvetili in se nato odločili, ali morda potrebuje pediatrično obravnavo v bolnišnici. Po novem pa jih, kot je dejala Špela Smuk, iz trebanjskega zdravstvenega doma kar avtomatično pošiljajo v Novo mesto. Kot občinsko svetnico jo skrbi, da sta se zmanjšali dostopnost in enakopravna obravnava otrok.

Za pojasnila smo se obrnili na strokovnega vodjo ZD Trebnje Zdenka Šaldo, ki poudarja, da bi morali po vsej državi za otroke 24 ur na dan zagotoviti pediatrično obravnavo, in med drugim tudi pojasnjuje: »Imamo kar nekaj zunanjih sodelavcev od drugod, ki se pogodbeno vključujejo v dežurstvo nujne medicinske pomoči. S seboj so prinesli delovne navade iz okolja, od koder prihajajo. Dva zdravnika iz ZD Žalec in SB Celje se tam nista ukvarjala z bolnimi otroki in podobno ravnata tudi pri nas. Zato je iz našega doma več napotitev otrok k pediatru v Novo mesto.« Vsi dežurni zdravniki nimajo vedno enakega pristopa.

Zakaj tako? Kako je z obravnavo bolnih otrok v času dežurstev v ZD Metlika in ZD Sevnica? In kako deluje Pediatrični urgentni centerv SB Novo mesto? O vsem podrobneje v današnjem novem, tiskanem, Dolenjskem listu, kjer se ob kakšni ugotovitvi sprašujemo tudi: Kje je tu logika??

Rok Nose