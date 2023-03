Pred policisti bežal v poganški gozd; spor in kamenjanje na gradbišču

9.3.2023 | 11:50

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Novo mesto so v torek nekaj pred 20. uro med kontrolo prometa na Belokranjski cesti ustavljali voznika osebnega avtomobila Lancia lybra. Znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. V Pogancih je z vozilom zapeljal v gozd in peš pobegnil. Policisti so 31-letnika izsledili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi številnih kršitev bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.200 evrov.

Trk na Ljubljanski

Včeraj okoli 8. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za trčenje odgovorna 20-letna voznica, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v avtomobil 53-letnega voznika, njegovo vozilo pa je odbilo še v avto, ki ga je vozil 51-letni voznik. V nesreči sta se lažje poškodovala 53-letni voznik in potnica v njegovem vozilu, danes poročajo s PU Novo mesto. Povzročiteljici nesreče so zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Lažje poškodovan voznik

V torek nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Zapužah. Za trčenje je odgovoren 20-letni voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 37-letnemu vozniku. Njegovo vozilo je po trčenju odbilo v drog javne razsvetljave in v prometni znak. 37-letni voznik se je v nesreči lažje poškodoval, 20-letnemu povzročitelju pa bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog, poročajo s PU.

Pijana trčila v avto pred seboj

V torek nekaj po 20. uri se je prometna nesreča zgodila v Krškem. Tam je 35-letna voznica zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil 47-letnega voznika, ki se je lažje poškodoval. Policisti so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,68 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa na Mirni so trebanjski policisti v torek okoli 13. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 48-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,99 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Spor in kamenjanje na gradbišču

Brežiške policiste so včeraj okoli 13. ure poklicali na pomoč z delovišča v Brežicah, kjer naj bi se neznanci najprej sprli z delavci, potem pa jih napadli z orodjem in vanje metali kamenje. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so, kot poročajo s PU, vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so identiteto treh nasilnežev, starih 20, 17 in 16 let. 20-letnik je med postopkom grozil policistom in jih poskušal napasti s kolom. Osumljenca so obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Prav tako so pridržali tudi 17-letnega osumljenca. Po zaključeni preiskavi ju bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je v Spodnjih Gorenjcih na območju Semiča neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel kotel za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V Trebnjem je sinoči nekdo skozi pomožna vrata vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Ukraden twingo - bil je odklenjen s kontaktnimik ključi v ključavnici

S parkirnega prostora gostinskega lokala na Ljubljanski cesti v Novem mestu je v noči na torekj nekdo ukradel osebni avtomobil Renault twingo, srebrne barve, registrskih oznak KK NM-403. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi.

Več tatvin iz avtomobilov

Na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu je nekdo iz avtomobila ukradel vrečko z gospodinjskimi aparati. Lastnico je oškodoval za okoli sto evrov.

V zadnjem obdobju so na PU Novo mesto ponovno obravnavali več tatvin iz odklenjenih vozil in vlomov v vozila, ko oškodovanci na vidnih mestih puščajo predmete. Policisti opozarjajo, naj bodo previdni in poskrbijo za varnost svojega premoženja. Vozila naj skrbno zaklepajo, na sedežih, armaturnih ploščah, v prtljažniku pa ne puščajo torbic, denarnic, prenosnih računalnikov in drugih predmetov, ki so lahko vaba za tatove. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so lahko vaba za storilce, saj ti ne vedo, kaj je v vrečki. Povzročena škoda bo v tem primeru večja, kot je vrednost ukradenih predmetov, opozarjajo na PU NM.

Pijana razgrajala

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na območju Senovega, kjer naj bi ženska z vpitjem, razbijanjem in kričanjem motila stanovalce. 34-letna kršiteljica, ki je bila pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomirila in je nadaljevala s kršitvijo, zato so ji odvzeli prostost in jo pridržali. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapca in tujce

V torek nekaj po 18. uri so policisti na območju Obrežja ustavili osebnih avtomobil ukrajinskih registrskih oznak. 45-letni državljan Ukrajine je prevažal pet državljanov Turčije, ki so pred tem nedovoljeno prestopili državno mejo. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli VW touran.

Sinoči okoli 19. ure so policisti prav tako na območju Obrežja kontrolirali voznika osebnega avtomobila iz Romunije. Ugotovili so, da 21-letni voznik prevaža pet državljanov Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli VW jetta. Kriminalisti ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Obrežje, Čatež, Jesenice, Ponikve) izsledili in prijeli 32 državljanov Bangladeša, 30 državljanov Rusije, 28 državljanov Maroka, 24 državljanov Nepala, 23 državljanov Kube, sedem državljanov Pakistana, pet državljanov Sirije, pet državljanov Bolivije, pet državljanov Indije, štiri državljane Afganistana, štiri državljane Kitajske, tri državljane Eritreje, tri državljane Turčije, dva državljana Alžirije, državljana Šrilanke, državljana Iraka in državljana Palestine.

Dneva v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so 7. 3. in 8. 3. posredovali v 143. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 401 klic. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru in v Krškem in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu, grožnje, ponarejanja denarja, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.