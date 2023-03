Škocjančani navdušeni nad knjigo Brigite Langerholc in fotografijami Mojce Golob

10.3.2023 | 08:10

Z nekdanjo vrhunsko športnico Brigito Langerholc (na levi) je klepetala Zala Štamcar.

Plamenke skupaj z Langerholčevo in Štamcarjevo.

Mojca Golob se predstavlja s fotogfrafijami.

Številnega občinstva sta se v Škocjanu razveselili obe gostji in organizatorji dogodka.

Škocjan - Krajevna knjižnica in KD dr. Ignacija Knobleharja je te dni povabila v Metelkov dom na literarni večer, ki je bil zelo obiskan. Kako tudi ne, ko pa sta bila razloga kar dva – predstavitev knjige nekdanje vrhunske športnice Brigite Langerholc Do cilja in naprej, ter otvoritev fotografske razstave domačinke Mojce Golob.

Z nekdanjo športnico se je pogovoarjala vodja škocjanske krajevne knjižnice Zala Štamcar in obiskovalci so lahko iz prve roke izvedeli življenjsko pot Brigite Langerholc, ki se je marsikdo spomni po 4. mestu na olimpijskih igrah v Sydneyju in mnogih drugih uspehih.

A njena pot vrhunske športnice je bila tudi polna polen. Langerholčeva je spregovorila o svoji življenjski poti in mnogih dragocenih izkušnjah, ovirah in osebnih zmagah, ki jih je pri tem pridobila, ter zaupala, kako se je iz bolehne deklice izoblikovala v vrhunsko športnico in močno žensko, ki je danes motivacijska trenerka in učiteljica dihalnih tehnik. Knjigo, ki je zato poučna za marsikoga, je napisala ob pomoči novinarja Jureta Aleksiča. Langerholčeva poudarja, da se je ne glede na padce v življenju vedno mogoče pobrati in iti svojo pot naprej.

Golobova se v domačem kraju predstavlja s fotografijami



Literarni večer so popestrile članice Pevske skupine Plamen, na stopnišču proti knjižnico pa so na ogled postavili še razstavo fotografij domačinke Mojce Golob. Kot pravi avtorica, se je s fotografijo prvič resneje srečala in zanjo tudi navdušila pred leti preko pokojnega prijatelja, sodelavca, ljubiteljskega fotografa Blaža Mirta.

“Navdih za fotografije najdem v vedno čudoviti naravi tisočerih obrazov, ob reki Krki, kjer živim, v živalih, nadvse rada pa vanjo umestim tudi ljudi in jih fotografiram. Čudovita umetnica narava ima za nas vedno pripravljene prelepe prizore... V svetu je preveč negativnosti, obupa in žalosti, zato kot protiutež temu vsak dan iščimo in spoznavajmo razloge, za kaj vse smo lahko v življenju hvaležni,” pravi umetnica, ki jo tako umetniško izražanje skozi fotografiranje kot pisanje pesmi, kratkih zgodb, risanje in raziskovanje raznih zvrsti plesa notranje osvobaja.

Prijetno druženje na kulturnem večeru so obiskovalci po petju Plamen zaključili v prijetnem klepetu in ob sladkih kulinaričnih mojstrovinah Suzane Plut.

L. Markelj, foto: Krajevna knjižnica Škocjan

Galerija